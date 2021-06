‘Peluchín’: “Pavón está haciendo de todo para mantener a Sheyla contenta para que no fastidie”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Fiel a su estilo! Rodrigo González no se calló nada y disparó con todo contra Sheyla Rojas tras brindar una entrevista desde México.

Peluchín criticó con todo la reaparición de la ex chica reality en el programa “América Hoy”. Mencionó que las presentadoras del canal la presentaron como una ‘mujer trabajadora’ y que un poco más la tildaban de ‘Santa Rosa de Lima’, pese a los ampays con los futbolistas Anderson Santa María y Luis Advíncula.

“También te puede interesar: ‘Chikiplum’ lamenta comentarios despectivos y dice: “Magaly más respeto”

“Creo que Antonio está haciendo todo lo humanamente posible para mantener a la Sheyla contenta en México con su agricultor y que así no fastidie y no se meta y no trate de pedir que Antoñito regrese”

HA TRABAJADO DESDE CHICA

Sheyla Rojas confesó que tiene una vida normal en México y que siempre ha trabajado desde que era una joven.

Tras vivir una vida lujosa en tierras Aztecas, sorprendió al declarar cómo es su vida, reveló que es como toda persona normal.

La ex chica reality se conectó para el programa de América TV y mencionó que su vida es normal, y que siempre ha trabajado desde joven por lo que no necesita de un hombre para que la mantenga.

“Es como lo han vendido, vivo una vida normal. Yo he trabajado desde chica, nunca he necesitado que ningún hombre me mantenga. Sé lo que es comer un menú”

Esto se dio luego de que Sheyla mostrara en su Instagram que vive en una mansión acompañado de otros influencers y se luce con carros muy lujosos.

También te puede interesar: Magaly reconoce que negó invitación del ‘Cóndor’: “Nadie me paga los pasajes”