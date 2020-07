Compartir Facebook

Exconductor cuestiona versión de rubia y pide a la gente que “no aplaudan mucho a quien no conocen”.

Luego que Karina Rivera negara en su programa haberse metido con un hombre comprometido y dijera que no va hablar más del tema porque nunca ha ventilado su vida privada, Rodrigo González le recordó a la conductora su relación con el actor Orlando Fundichely.

“Karina sale al frente y devuelve así. Todo el tiempo ventilabas tu amor, idas y venidas con Fundichely así que tan discreta tampoco», escribió ‘Peluchín’ debajo de un video donde sale la rubia defendiéndose de las acusaciones de la aún esposa de su actual pareja Alejandro Rodo, Giuglianna Calisto, quien la acusó de destruir su matrimonio.

“¿QUÉ DIRÁ TIMOTEO?”

Asimismo, el exconductor informó que Rivera tuvo que desactivar la opción de comentarios en su Instagram debido a las duras críticas que viene recibiendo y vaciló a la exanimadora infantil mencionándole a su excompañero de trabajo, ‘Timoteo’ (Ricardo Bonilla).

“¿Qué dirá Timoteo? Karina envía mensajes de paz. ¿Si era su amigo de toda la vida por qué todo tan distante con la esposa? La gente fue por ella, al parecer no le creen”, posteó.

“¿LA ESPOSA SE EQUIVOCÓ?”

Al parecer a Rodrigo no le convence del todo la versión de Karina y continúo cuestionándola. Cabe mencionar, que la figura de Latina afirmó que su actual pareja estaba “separada desde febrero del 2019, no de este año”, como afirmó su aún esposa.

“¿La esposa se equivocó en sacar sus cuentas?, ¿la esposa falta a la verdad y a la ética? Si tú lo dices…”, indicó el barbón, para luego pedir a la gente que no aplauda a Rivera por sus declaraciones. “Ya ya ya siéntense ayayeros, no aplaudan mucho a quien no conocen”, agregó.

