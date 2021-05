“Peluchín” preocupado con Flavia por sus “arreglitos”: “Ya parece un avatar”

Compartir Facebook

“Peluchín” se mostró muy preocupado por Flavia y su futuro laboral como actriz, ya que con tantos arreglos podría quedarse sin expresiones.

Rodrigo y Gigi se sorprendieron al ver el cambio de Flavia Laos, al mostrar unos labios muy voluptuosos y sin forma.

El presentador mostró su preocupación y dijo lo siguiente:

“Ya parece un avatar. Flavia Laos se está haciendo muchos arreglos a su edad”

“Es una chica muy linda, tan bonita que recién está empezando a vivir y esa cantidad de operaciones innecesarias”

Además mencionó que Flavia ha pasado por varios tratamientos, pero que muchas de ellas podrían transformarla.

“Las operaciones te cambian, pero la suma de tantas operaciones de 17 tratamientos no invasivos te cambian la cara”

Se mostró preocupado en su futuro como actriz pues de tantas operaciones se quedaría sin expresiones.

“Yo estaría preocupada porque no gesticula nada, no sabría que papel actoral me podrían dar”

