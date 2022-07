‘Peluchín’ revela conversación con Melissa: “¿Tienen idea de lo sufriría mi hija si la alejan?”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El conductor de ‘Amor y Fuego’ confesó lo que habló con Melissa Paredes tras ver el video de la pequeña hija, en el que hace una delicada revelación.

En la última emisión de ‘Amor y Fuego’, el programa reveló el audio de una conversación que mantuvieron con Melissa Paredes. La charla se desarrolló en torno a los recientes y delicados hechos que involucran a su pequeña.

En aquellos audios que mostró Rodrigo González, Melissa explica porqué no tomó la decisión de denunciar directamente al ‘Gato’ Cuba. Ella asegura que fue porque quiso aclarar las cosas con el futbolista, ya que no creía que él sea capaz de hacerle algo a su niña.

“Quizá todos estuviéramos arrepintiéndonos por eso, por eso hice lo que hice, si hubiera actuado a la mala, hubiera sido una desgraciada sin pensar que es el papá de mi hija, lo hubiera alejado de ella, me hubiera llegado altamente. Yo no hice nada de eso y sin embargo me gané una denuncia”, comentó la actriz.

Asimismo, expresó su preocupación por todos aquellos que quieren separarla de su pequeña y creen ciegamente en Rodrigo Cuba. “¿Tienen idea de lo que sufriría mi hija si la alejan de mí? ¿Se ponen a pensar un segundo en mi hija? Solo les importa defenderlo a capa y espada y no entiendo el motivo, qué le han dado, no se ponen a pensar en mi hija. Mi hija me adora, soy su mamá, soy todo para ella y yo no he actuado mal. Casualmente porque también sé que ella adora a su papá y él me denuncia a mí”, detalló Melissa.

Mire también: Mamá de Melissa enfurece y pide respeten a su nieta: “Opinan para destruir, cállense”

Melissa Paredes tras estar en riesgo de perder a su hija: “Sé que he cometido errores”

La ex conductora de televisión se pronunció luego de que se dejara entrever que podría perder la patria potestad de su pequeña hija, por los recientes hechos.

Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’Cuba están viviendo un complicado momento luego de que se filtrara un audio que revela delicada información sobre su hija. Se han hecho muchas especulaciones con respecto al tema y algunos expertos revelaron que Melissa podría hasta perder la patria potestad de su hija.

Esto ocurriría si se comprueba que todo lo que dijo Melissa en el audio filtrado de una conversación que tiene con el ‘Gato’, es mentira. El programa ‘Amor y Fuego’ mostró un avance de su programa, en el que le preguntan a la actriz por esta situación y ella se mostró muy afectada por el tema.

“Qué mier… qué basuras que son. Como sea quieren verme a mí como la mala. Yo sé que he cometido errores y he hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso. Una cosa es los errores que uno comete como ser humano, y otra cosa es coaccionar a tu hija para eso, es algo muy grave”, señaló Melissa.

Asimismo, confesó una vez más que Rodrigo ‘Gato’ Cuba se ha negado a ver el video en el que su pequeña relata la delicada situación. “Cuando vino a recoger el otro día a su hija, también le dije: ‘mira el video’ y se lo puse y me sacó la mano y me dijo: ‘no Melissa, yo no necesito ver nada”, señaló la ex conductora de televisión.

Además: Ricardo Morán desatado: “los papás son abandonadores y nadie le pregunta a la mamá por el papá”