‘Peluchín’ revela que Farfán está harto de Melissa

A través de sus redes sociales, el exconductor de televisión, Rodrigo González opinó sobre el escándalo en el que están envueltos la expareja conformada por el seleccionado Jefferson Farfán y Melissa Klug, luego que esta anunciara que demandaría al futbolista por incluir a sus hijos en su película ‘Foquita, el 10 de la calle’.

En un video el presentador reveló que fue el mismo pelotero quien le confesó que está “cansado” de la mamá de sus hijos por andar contando su vida en los programas de televisión. Incluso que esta cobra entre 6 a 7 mil soles por aparecer en los programas de televisión.

“Voy a contar una infidencia. En los días que hablé con Jefferson, él me decía que estaba un poco cansado de que Melissa se pasee por los diferentes programas de televisión, porque dice que no cobra poco, cobra entre 6 mil a 7 mil soles por presentación, por eso yo no la podía tener de invitada porque no había caja chica. Él me dijo: ‘si yo la pongo en la película, uy será para que se vaya a pasear por todos los programas de televisión’”, relató González.

‘Peluchín’ también contó que la chalaca no aparecerá en la película ‘Foquita, el 10 de la calle’. “No va a salir en su película, es como si la hubiera borrado, como si no hubiera existido, como si nunca hubiera pasado 11 años”, indicó.

Chacala echa a Farfán con cinta

Al escuchar estas revelaciones, Klug le respondió al expresentador desde su cuenta oficial de Instagram, donde afirmó que todo lo que dijo ‘Rodri’ era cierto pero añadió que el futbolista sí le propuso estar en el filme, pero lo rechazó.

“Melissa me respondió. Me dijo: ‘Te cuento que antes que te bloqueara como ‘amiguis’, porque pensaba que siempre ibas a estar de su parte en cada cosa que haga, a él le encanta la farándula, le fascina, solo que se frena porque está en otro rubro. Es verdad, él odia que yo salga en la tele, mil veces me lo ha dicho’”, leyó el presentador desde su celular.

“En un inicio él me dijo para salir en su película y le dije que no, me respondió: qué más quieres. Le dije: no gracias, en todo caso habla con mis abogados y ahí murió el tema. Salió lo de Ivana y el cuento que el Perú ya sabe, de ahí tenemos cero comunicación. No me interesa salir en su película”, escribió Klug.

“Su película es puras mujeres”

“Él hizo todo este acuerdo (de no exponer a los hijos). Simplemente era avisarme y pedirme una autorización. En un inicio su película era futbol únicamente, ahora hay mujeres chapando”, acotó la chalaca que va a seguir adelante con su demanda contra Farfán por lucrar con sus hijos.

Al concluir de leer Rodrigo González sostuvo que no creía que el Seleccionado Nacional iba a poner “solo fútbol” en la cinta ‘Foquita, el 10 de la calle’. “Tú sabes cómo le gusta la milonga, la farándula y no se va a poner él como el chucha más de la cuadra” señaló.