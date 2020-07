‘Peluchín’ se burla de Gino Assereto y lo compara con Gisela

Compartir Facebook

¡No puede con su genio! El exconductor Rodrigo González ‘troleó’ a ex de Jazmín Pinedo por dejar mensaje de autoayuda.

Luego que Gino Assereto compartiera un peculiar mensaje de reflexión en Instagram, el exconductor Rodrigo González vaciló al chico reality y lo comparó con Gisela Valcárcel.

“Solo yo sé quién soy, ustedes solo conocen a Assereto, simples letras que son usadas para llamar e identificar a un cuerpo físico”, indicó Gino. Ante ello, ‘Peluchín’ comentó: “Gino Assereto parece que se tomó muy en serio algún libro de autoayuda que encontró por ahí o está parando con la Gisela”.

Cabe mencionar, que desde que Jazmín Pinedo fue ampayada en el departamento de su expareja, el actor Jesús Neyra, Assereto viene compartiendo algunas frases donde da a entender que se emocionalmente no se encuentra bien. Al parecer el popular ‘Tiburón’ tenía esperanzas de retomar su relación con la conductora de ‘Esto es guerra’.

CAMBIÓ DE LOOK

Hace unos días el chico reality sorprendió a sus seguidores al someterse a un radical cambio de look y ahora luce la cabellera de color rosado.

“Estás guapísimo, además la belleza que tienes está en to corazón, ¡te amo!”, “Guapote y de buen corazón”, “¡Churro! Mereces una mujer seria, que sepa lo que quiere y pueda llevar una familia. ¡Bendiciones!”, “¡Te queda espectacular! Muy guapo Gino y lo mejor es que eres un gran papá”, se puede leer en algunos comentarios dejados por los cibernautas.

“SON TEMAS PERSONALES DE ÉL”

Por su parte, Jazmín ha aclarado que se encuentra soltera y afirmó que las frases que deja el padre de su hija no tienen nada que ver con ella.

“Él y Jota están metidos de la música, no paran de escribir. Es algo que comparten. Si vi un poco (de la polémica) son temas personales de él, no me corresponden y yo por respeto prefiero no, no me quiero meter (…) He visto que especulan que tienen que ver conmigo, pero no, es un tema que, personalmente, no me compete”, declaró la ‘Chinita’.

