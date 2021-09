‘Peluchín’ se burla de la ‘Urraca’ por aceptar el regalo de ‘Chibolín’: “Te vendes por una cartera Gucci”

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! El conductor arremetió contra Magaly Medina tras enseñar el lujoso regalo que le dió Andrés Hurtado.

Rodrigo González mandó su ‘chiquita’ a la popular ‘Urraca’ por aceptar el costoso obsequio de ‘Chibolín’. En su programa ‘Amor y Fuego’ recordó las burlas que Magaly le hacía al conductor cuando aceptó el whisky de la ‘Foquita’ Farfán.

“A mi lo que me sorprende es que se lo acepte, Gigi”, indicó, además arremetió contra Jessica Newton por decir que Magaly y Andrés iban a terminar llevando la fiesta en paz: “Sabía que se iban a terminar queriendo, le dice la alcahueta que tiene ahí, la Jessica Newton. Ella es la que hace esos contactos”, afirmó.

Además indicó que no debió aceptar dicho regalo: “Si Magaly tendría que criticar a las hijas de ‘Chibolín’, no sé, aceptar un regalo así de costoso, me parece que va en contra de lo que ella predica en cámaras. Pero cuando lo hace ella es divertido, si lo haría otra diría ‘yo no aceptaría jamás que nadie me regale nada porque eso coacciona mi libertad de opinión’”, aseveró.

Recordó cuando la ‘Urraca’ lo criticó por aceptar un whisky del jugador: “Te acuerdas todo lo que dijo cuando, te acuerdas que me fui al box de Farfán y dijo ‘yo no me vendo por una botella de whisky’. No pero por una cartera Gucci sí’”, expresó.

SORPRENDEN A LA ‘URRACA’ CON CARTERA GUCCI

¡En shock! Así se quedó la popular ‘Urraca’ cuando recibió un fino regalo de parte del ex cómico. Este regalo sería nada más y nada menos que una fina cartera de la marca ‘Gucci’ que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió un video para todos sus fans, donde se le ve abriendo una caja, la conductora quedó muy sorprendida al ver la lujosa cartera que costaría 2000 euros.

“Hoy es noche de sorpresas. Miren la carterita Gucci, auténtica, que me ha llegado. ¿Saben quién me la mandó? Se caen patas arriba: ¡Andrés Hurtado!”, decía en el video. Aprovechó en bromear a ‘Chibolín’ por el detalle: “¿Andrés, tienes fiebre? ¿Has chequeado tu temperatura? ¿Todo bien? No sé por qué me la regala, pero me lo merezco ¿no? Te la acepto”, afirmó.

