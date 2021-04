Compartir Facebook

“Peluchín” recreó la intervención de la fiesta de Yahaira Plasencia y la imitó cuando la encontraron escondida en la maletera.

Rodrigo Gonzales se animó a recrear el vergonzoso momento que protagonizó “La Yaha” e inició su programa apareciendo en la maletera de un auto al mismo estilo que la salsera.

“¿Dónde está Rodrigo? Renzo, hoy no me pueden dejar sola hoy la pauta está más cargada que nunca, tenemos que comentar todo el programa de Gisela, Yahaira Plasencia y su fiesta covid. ¿Por qué no está acá?”, comentó Gigi al empezar el programa Amor y Fuego.

En ese momento, Rodrigo apareció dentro de la maletera de un vehículo agarrando una cartera.

“¡No me están grabando, no!”, dijo con un rostro desencajado imitando a la cantante, quien tuvo esta actitud para evitar que la Policía la lleve a la comisaría de Cieneguilla por realizar una fiesta covid en plena pandemia.

Por último, el conductor ironizó este momento: “¡No mi amor” No te estaban grabando, el país entero ha visto a la Yaha. No pensarás que iba a hacer el mismo papelón que hizo la Yaha”

¡QUEDA FUERA DE EEG!

“Así como pasó con Karen Dejo y Mario Irivarren que estuvieron fuera tres meses por no respetar los protocolos para evitar contagios. Patricio Parodi y Hugo García también está fuera por ese motivo, pero ahora lo de Yahaira y Pancho es más delicado así que mañana habrá un pronunciamiento en el programa”, informó la Fuente.

Mediante un comunicado de prensa Yahaira Plasencia se pronunció y pidió disculpas públicas luego de la difusión de un video donde se le ve escondida en la maletera de un auto para no ser intervenida por efectivos policiales.

“Lamento profundamente mi proceder, entiendo que no hay nada que lo justifique; menos aún por el terrible estado de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero.

