‘Peluchín’ se burla de lágrimas de Tilsa y jura que el aislamiento le está afectando

No le perdona ni una. Rodrigo González se burló de Tilsa Lozano, luego que la ex modelo a través de su cuenta de Instagram rompiera en llanto al pedir a los ‘influencers’ que concienticen sobre el coronavirus, en vez de hacer videos de Tik Tok.

“Esto no es un juego, la gente está cayendo muerta en las calles en otros países, no tienen camillas, no tienen absolutamente nada y si nosotros no reaccionamos y no nos quedamos en nuestras casas, esto se va a volver terrible. Dejen de hacer Tik Toks y payasadas o hablar de chismes y estupideces. No es el momento para hacer este tipo de cosas. Es momento para hacer que la gente tome conciencia”, dijo la empresaria con llanto en los ojos.

‘Peluchín’ no dudó en usar el sarcasmo y se mandó contra la ex ‘Vengadora’. “No te necesitamos de consejera de cabecera cariño”, escribió en un inicio el barbón.

Además agregó en otro post: “Tilsa se pone reflexiva y nos quiere hacer creer que está preocupada por nosotros y puja luego de hacer sus canjes, enviar mensajes de amor a su ‘inversionista’ (por Jackson Mora) y publica frases de auto ayuda sacadas de internet”, se puede leer en su post.

Por su}i fuera poco, Rodrigo tildó de ‘copia de ‘Cantiflas’’ a ‘Tili’ por la amistad que mantiene con Gisela Valcárcel. “¿Gisela es su pastor? A esta mala copia de ‘Cantinflas’ le está afectando el aislamiento más de la cuenta”, finalizó.