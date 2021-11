‘Peluchín’ se burla de Magaly y dice que no le tiene envidia: “Aterriza, que la caída te va a doler”

Compartir Facebook

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, no se guardó nada y arremetió contra su expinky Magaly Medina, quien aseguró que la televisión está lleno de puras víboras.

“La felicidad se nota, todo fluye y se ve cuando una persona la pasa bien, está enamorada, cuando a una persona le va bien, es feliz con su show, con sus resultados, con sus seguidores”, empezó diciendo.

El popular ‘Peluchín’ dejó en claro que no siente envidia por Magaly Medina, ni en lo personal, ni en lo profesional.

“Entonces, lo que hace Magaly, a los que no están de acuerdo con ella, la que la evidencian, los llama envidiosos ¿Qué voy a envidiar a alguien que tiene un millón de seguidores? Y yo todavía estoy solito, no con equipo, peluquero”, agregó.

“No, no tengo nada que envidiar. Estoy con un churrazo, soy el programa más visto de mi canal, tengo auspiciadores para dar y regalar, tengo una familia que me ama, amigos que adoro… ¿Envidiar a tu pingüino? No mi amor, aterriza, que la caída te va a doler”, concluyó.

¿Magaly le manda indirecta a ‘Peluchín?: “Nuestra audiencia es buena y firme, arda a quien le arda”

En su último programa, Magaly Medina entre carcajadas habló de todos sus detractores y gente que quieren dejarla mal. Ella dijo que a raíz de su éxito y la gran audiencia que tiene su programa han saltado muchos más enemigos suyos.

“Todo tengo, tengo patita de rata, de verdad… Los enemigos han surgido, así como cuando el desagüe se sale, todas las ratas están por ahí, qué tal envidia les debe dar que nuestra audiencia sea buena, sea firme y de verdad le arda a quien le arda, yo tengo que agradecerles a ustedes, que realmente nos dan el privilegio de su audiencia noche a noche”, expresó.

Las palabras de la ‘urraca’ hicieron pensar que podría estar dirigido también a su ex amigo, Rodrigo Gonzáles. Puesto que recientemente, él la criticó por haber asistido a una corrida de toros con Sheyla Rojas, luego de que habló mal de ella.

“¿Para qué amargarse? dejemos a toda esa gente que tiene tanta rabia por dentro y es cierto que cuando tú te vas más arriba, cuando tienes una audiencia grande, a la gente que tiene 1 o 2 puntos le arde, quieren bajarte a su lugar”, agregó.

