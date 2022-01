‘Peluchín’ se burla de salida del aire de ‘Mujeres al Mando’: “Están viviendo lo que les tocaba”

Compartir Facebook

El conductor de televisión no tuvo reparos en burlarse del programa ‘Mujeres al Mando’ por haber llegado a su fin y su pronta salida del aire.

Rodrigo Gonzáles estuvo muy atento a la despedida que hicieron el día de hoy las conductoras de ‘Mujeres al Mando’ tras estar al aire por 3 años. En una de esas despedidas, Giovanna Valcárcel, pidió que no las insulten ni se burlen por el fin del programa, porque no es algo que ellas hicieran.

“El programa va hasta el 25 (de febrero), pero acá nunca nos hemos parado a insultar, a alegrarnos de que alguien se quede o no sin trabajo. Quiero decirlo de todo corazón, no deberían de alegrarse si algo se acaba o no porque eso regresa”, dijo Giovanna en su despedida.

‘Peluchín’ no dejó pasar esta oportunidad para recordar que las conductoras de ese programa, fueron las primeras en burlarse de la salida de Rodrigo y Gigi de Latina. El conductor de televisión asegura que el cierre del programa, era el karma.

“Hoy se largan de la televisión sin pena ni gloria”

‘Peluchín’ no tuvo ningún reparo en lanzar fuertes comentarios sobre la salida del aire del programa. El conductor de televisión confirmó que “todo regresa”, tal y como lo dijo Giovanna Valcárcel.

“Tienes mucha razón, eso regresa. Uno nunca debe alegrarse (por las desgracias ajenas) se lo hubieras dicho a tus excompañeras que cuando Gigi y yo renunciamos a Latina salieron y se pusieron los peluches encima, dijeron el ‘peluche’ ya fue, se paseaban por la escenografía de ‘Válgame Dios’ y se burlaban. Como tú dices, eso regresa”, señaló Rodrigo Gonzáles.

“Es por eso que hoy se largan de la televisión sin pena ni gloria. Y nosotros, desde Willax Televisión, desaparecimos a la ‘mosca muerta’ de nuestro horario. Todo regresa, es así. Hoy están viviendo lo que les tocaba vivir”, agregó.

