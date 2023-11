Peluchín se burla de “teoría” financiera de Gisela Valcárcel: “Ahora entiendo por qué quebró tu peluquería”

Rodrigo González, mejor conocido como ‘Peluchín’, se burló de las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel. La conductora de televisión compartió su inusual «teoría» para hacer dinero en una entrevista con el presentador Cristian Rivero, ¡y esto no pasó desapercibido!

¿Qué dijo Peluchín?

Durante la conversación, Gisela reveló su singular método para ganar dinero cuando no tienes mucho, y esto provocó críticas y risas en las redes sociales. Estas imágenes se mostraron el programa «Amor y Fuego». Ante ello, ‘Peluchín’ no pudo resistirse y dejó caer su comentario sarcástico: «Si tú le enseñaste a llevar las cuentas a Ethel (Pozo), ahora entiendo por qué quebró tu peluquería».

Asimismo, Rodrigo González hizo un divertido juego de palabras relacionado con las paltas, ya que Gisela mencionó que compraría paltas y galletas para venderlas a un precio más alto. Entre risas, Rodrigo expresó: «Yo creo que mejor agarro la palta, le quito la pepa y la siembro para que me dé más, pero esa explicación es soporífera».

Sin embargo, Rodrigo no olvidó reconocer las habilidades de Gisela, como su carisma y simpatía ante las cámaras. A pesar de esto, señaló que en asuntos financieros, podría cometer algunos errores.

«Ella tiene carisma, simpatía y facilidad de palabras y la cámara no le impone, pero cuando se aventura en otros territorios, como la hija que es todista, se mete unas derrapadas, porque no patina… Es una máquina de hablar disparates… Que no lleve las cuentas, ni haga de nutricionista», afirmó Peluchín.

¿Qué exactamente dijo Gisela?

Gisela Valcárcel había compartido su peculiar método financiero basado en comprar paltas y galletas para revenderlas con un margen de ganancia.

En una entrevista con Cristian Rivero, Gisela Valcárcel dijo que no le teme ha no tener dinero, ya que ahora sabe cómo se hace. Rivero quedó sorprendido ante la revelación. La famosa «señito» procedió a explicar la fórmula con la teoría de la palta.

«Si yo tengo 10 soles y vengo aquí. No tengo mucho dinero, no lo puedo decir. Compro dos paltas. Esas dos paltas no me tienen que costar más de cuatro soles. Compro dos paltas, galletitas», dijo Gisela Valcárcel.

Y añadió: «Entonces cuando vengo aquí las envuelvo y le digo: ‘Cris, tengo galletas con palta, ¿las quieres?’ Y te las he preparado. ¿A cuánto te las voy a vender? A S/ 7.50. Te las voy a dar. ¿Cuánto me costó eso? S/ 1.50. ¿Qué estoy haciendo? S/ 5.25 más es mi ganancia».

Por último, Gisela Valcárcel agregó que uno nunca debe gastar todo. «De esos S/ 5, la mitad, los S/ 2.50 los voy a guardar, y estos S/ 2.50 está por lo que pase, así nomás se hace el múltiplo, nunca se gasta todo lo que tiene», afirmó.

En resumen, ‘Peluchín’ no pudo contener una risa ante esta «teoría» financiera y se unió a las críticas y burlas que inundaron las redes sociales tras las declaraciones de Gisela.