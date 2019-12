‘Peluchín’ se ríe de Tilsa Lozano y su llanto en televisión

Desde su cuenta de Instagram, Rodrigo González ‘Peluchín’, se pronunció sobre las declaraciones que brindó Tilsa Lozano en el programa ‘El show después del show’, donde rechazó rotundamente las afirmaciones de su exestilista y amigo personal, Daniel Bernal, quien sostuvo que ella se seguía encontrado con el exfutbolista Juan ‘El Loco’ Vargas.

“Puedo desmentirlo tajantemente, es que yo con Juan Manuel Vargas no tengo ningún tipo de comunicación y lo he dicho ya infinitas veces, hace más de cuatro, cinco años (no tengo comunicación con él). Él tiene su familia, yo tengo mis hijos y darle tranquilidad a todos que eso es una mentira absoluta”, manifestó acongojada la jurado de ‘El dúo perfecto’.

Rodrigo González, quien entrevistó al exestilista de Tilsa, quien dijo sobre sus encuentros con Vargas, realizó comentarios sarcásticos en su red social. “Y justo ahora piensa en la familia del loco”, escribió el exconductor de Latina.

Pero las cosas no quedarían ahí, pues ‘Tili’ dijo en el programa de Ethel Pozo, que tras los ataques que ha recibiendo, ella se sostiene en su familia y ‘Peluchín’ escribió: “La familia del loco también era muy unida… Ay sor Tilsa es ahora (…) ¿Llora sin lágrimas igual que Pedro Loli o es idea mía?”, agregó en otro post.

“HAN MANCHADO MI REPUTACIÓN”

En otro momento, ‘Tili’ aseguró que tanto Jackson Mora como Olinda Castañeda le han causado mucho daño pues han manchado su reputación, luego que su declarada enemiga la dejara una vez más como ‘robamaridos’ por haberse metido en su relación con el boxeador.

“Yo quería que pase la tormenta para hablar… creo que esto ya excedió sobretodo porque soy madre (…) Desde que fui madre traté de alejarme de los escándalos, por eso para mí es muy doloroso que durante tres semanas se haya manchado mi honra, mi nombre y difamándome”, indicó.

Para la Lozano, Olinda, quien ahora aparece como panelista de ‘Válgame’, estaría facturando con su nombre debido al odio que un día confesó tenerle. “Es un doble dolor que una persona te mienta y te engañe. Además que salga una mujer a destruirte sin que tengas la culpa de nada (…) Ella puede ser una mujer dolida pero no es justo que se la tenga que agarrar conmigo”, dijo y agregó que seguirá hasta el último con la demanda que le entabló a Castañedapor difamación.

NO SABÍA DE ROMANCE

Pero ‘Tili’, aseguró que nunca tuvo ninguna relación con Jackson Mora y este siempre le negó haber tenido un romance con Olinda. “A mí nunca me reconoció que tenía una relación con ella, yo no voy a hablar mal de él (Jackson), ni de ella (Olinda)”, sostuvo.