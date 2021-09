‘Peluchín’ se solidariza con Dayanita tras fuerte caso: “Qué vida tan dura ha tenido”

Compartir Facebook

El conductor de ‘Amor y fuego’ no fue ajeno al caso de la ‘cómica’ y le brindó todo su apoyo para que ella pueda saber si es papá.

Rodrigo González habló sobre el caso de Dayanita y lamentó que su vida en el pasado haya sido muy dura para ella y que hoy tenga que pagar las consecuencias de sus actos.

“Qué dura vida ha tenido Dayanita. A veces vemos un personaje pero no sabemos todo lo que ha tenido que pasar para estar donde debe estar. Para ella debe ser bastante estar parada, entreteniendo, pero ha tenido momentos en la vida de confusión, de momentos en que no se imaginó las consecuencias que puede traer”, expresó.

Pidió que este caso debe ser tratado por los especialistas pues es un tema muy delicado: “Para nadie es fácil, para ninguno de los involucrados, sobrellevar esta situación no es fácil, es atípica. Los profesionales deben encargarse”.

Además Gigi mencionó que la mamá de su hijo solo trata proteger a su pequeño, pero que también entiende a la cómica: “Por un lado entiendo las ganas de Dayanita de saber si es su hijo, si es padre, pero por otro lado me pongo en el lugar de la mamá del niño por proteger a su hijo, pues no es fácil enterarte por la tele que tu papá no lo es y puede ser Dayanita”, opinó.

MUJER NIEGA QUE ÉL SEA EL PADRE

Después de haber anunciado que se sometería a la prueba de ADN para confirmar si era padre del menor de 10 años, Dayanita tendrá que quedarse con esa duda por 8 años más.

Sin embargo, Pamela Gómez con quien tuvo intimidad una vez y según Dayanita quedó embarazada de su presunto hijo afirmó que no tiene porque hacerse alguna prueba ya que esta segura que el pequeño no es su hijo, e incluso se atrevió a desmentir al personaje cómico sobre algunas declaraciones de su adolescencia.

“Todo lo que habla es mentira, para ganar un sencillo. Todo es mentira. Pero sí lo alojé en mi casa cuando su papá lo botó”, señaló Pamela.

La mujer era amiga del pasado de Dayanita y quien en su momento le brindó su apoyo cuando más lo necesitaba a raíz de los diversos problemas con su familia.

Dayanita mencionó que solo tuvo intimidad una vez con la mujer porque fue obligada por su padre pues en ese tiempo era su pareja.

“Sí pasó una vez. No tenía hijitos, pero ya tenía mi pareja. Mirando el rostro de mi hijo, es de mi pareja, no de Dayanita”, reconoció Gómez.

Pamela también desmintió que Dayanita haya sufrido de violencia por parte de su padre. Asimismo, no cedió para que su hijo se someta a una prueba de ADN, ya que está segura que no es el papá.

