‘Peluchín’ se vacila de EEG y tilda a los guerreros como “EEG Senior”

¡Sin pelos en la lengua! El conductor se burló del reality y sobre los competidores que ya tienen mucho tiempo compitiendo en el programa.

¡No tuvo piedad! Rodrigo González habló sobre el pésimo desempeño de los guerreritos del reality y no dudó en comparar con Guerreros México: “EEG… Senior”, indicó entre risas haciendo alusión al programa ‘La Voz Senior’.

Pero eso no fue todo, también habló sobre los chicos reality que ya tienen tiempo compitiendo en el programa tales como Karen Dejo, Melissa Loza, Pancho Rodríguez, competidores que estarían en base 4 a comparación de los Guerreros México.

GINO ASSERETO ARREMETE CONTRA EEG

Gino Assereto expresó su molestia tras la vergonzosa derrota de ‘Esto es guerra’ frente a ‘Guerreros México’ y lanzó tremendos dardos contra la producción.

En esta oportunidad, el modelo y cantante utilizó su cuenta oficial de Instagram para criticar a ‘Esto es guerra’ por esmerarse más en hacer TikTok que competir.

“Los competidores de Guerreros México no es que sean mejores que EEG Perú, en México compiten de lunes a viernes y se exigen entre ellos por el alto nivel de competencia que tienen todos, acá compiten poco y se dedican más al TikTok y claramente eso les jugó una mala pasada”, se lee en las historias de Gino.

Assereto también aprovechó el espacio de su red social para cuestionar por la diferencia de juegos que existen en ambos países. “¿Quieren sacar el verdadero potencial de Hugo, Jota, Pancho? Fácil, pongan competencias de verdad y ayúdenlos a alcanzar su máximo nivel… En 3 semanas viene México y hay solo dos opciones: o se hace competencias como preparación o que las pruebas en esa revancha sean de TikTok y de seguro ganan porque tiene a buenos tiktokers talentosos dentro del programa de competencias”.

“Hugo, Pancho, Jota, Said, Facu, Pato, pfff eso es un dream team (equipo soñado), pero no los están aprovechando… Solo pienso y lo transmito, no es nada personal, solo quiero ver ganar al dram team que tenemos en Perú y no pasar por lo que pasó en el viaje a México. Para mí está claro lo demás siento que es excusa, yo conozco a mi gente y sé que son mejores”, concluyó la expareja de Jazmín Pinedo.

Recordemos que ‘Guerreros México’ aceptó la propuesta de Gianpiero Díaz y Johanna San Miguel de cobrar la revancha en Perú. Aunque la producción no ha informado la fecha, aseguran que el choque será pronto.

