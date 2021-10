‘Peluchín’ se vacila de Ethel por llorar: “Como si le hubieran puesto los cuernos a ella”

Compartir Facebook

Rodrigo González, más conocido como Peluchín, no tuvo reparos en arremeter contra Ethel Pozo, quien en la última edición de ‘América Hoy’, se quebró en reiteradas ocasiones hablando de la relación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

“La Ethel es un capítulo aparte cómo pujaba. Yo estaba preocupado que ahorita se le escape un pedo. Puja y puja parecía que adentro de la camioneta del hermano de Michelle Alexander. Yo digo por qué sufre tanto la Ethel porque daba mil explicaciones, intenta darle salvavidas. Para al final Melissa diga que es mi compañera de trabajo, pero tampoco mi amiga de colegio, por lo que no meto las manos por ti”, dijo.

Luego, Rodrigo, volvió a arremeter contra Ethel Pozo. “La Ethel Pozo como si le hubiera puesto los cuernos el hermano de Michelle Alexander”, agregó.

“Le pone los cuernos y es la víctima”

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, no se perdió ni una de las palabras de Melissa Paredes durante su defensa en ‘América Hoy’. El presentador decidió seguir dicho programa desde sus redes sociales

“Ay pobrecita. Le pone los cuernos y es la víctima. Mejor cállate, sáquenla del aire, háganle un favor”, escribió el popular ‘Peluchín’.

“Tú ya estabas haciendo terapia aparte cariño. No entiendo, ahora que él es el culpable, él es el malo. Qué piensen su dice, no no no!, una tonelada de por favor. No puedo creer el ridículo que estás haciendo”, dijo.

Bailarín de Melissa Paredes habría sido separado de ‘Reinas del Show’

Anthony Aranda y Melissa Paredes se encuentran en el ojo de la tormenta tras haber sido ampayados muy cariñosamente en la camioneta de la modelo.

Al parecer el programa de Gisela Valcárcel habría tomado cartas sobre el asunto y despidieron al bailarín por el escándalo desatado junto a la esposa de Rodrigo Cuba.

Según el medio local, la ‘Señito’ ya tendría definido al nuevo bailarín quien reemplazaría a Anthony Aranda en la siguiente gala de baile en ‘Reinas del Show’.

