‘Peluchín’ se vacila de Melissa Klug por su posible embarazo: “Tiene más hijos que años”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Fuegooo! Rodrigo González se burló de la popular ‘Blanca de Chucuito’ por querer agrandar la familia con el futbolista Jesús Barco.

En el programa ‘Amor y Fuego’, Rodrigo y Gigi opinaron sobre el posible embarazo de la ‘Klug’ y es que Melissa tiene ansias de agrandar la familia con su novio futbolista: “Dice Renzo que podría ser que le ha pedido matrimonio así, inesperadamente, porque ella ya está embarazada”, comentó Gigi.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

Pero, ‘Peluchín’ negó dicha información, pues Melissa ya tiene muchos hijos de por medio: “¿Tú crees que Melissa Klug, que tiene más hijos que años, va a querer casarse?”, expresó entre risas.

E incluso tildó a la ex de la ‘Foquita’ como ‘máquina reproductiva’, pues ya tiene 5 hijos.

PELUCHÍN ARREMETE CONTRA SUS CRÍTICOS

Tras ser duramente criticado en Twitter, Rodrigo González salió a defenderse sobre por qué no decidió renunciar a su vacuna en el Perú, pese haberse vacunado en los ‘Yunaites’ hace meses atrás.

“Yo me he dado la Johnson & Johnson, no sé si te protege para todo, ojalá. Yo prefiero la Pfizer, pero es la que encontré, como yo no podía volver después de 21 días, dije que ya zámpame la Johnson & Johnson”, contó.

Además contó que la decisión que ha tomado sobre recibir la vacuna en el Perú debe ser respetada: “Cada rato actualizo si me protege, sino agarraré mi avión y grabaremos un par de días. Acá nos toca la nuestra, no tenemos por qué renunciar a nuestra vacuna”.

Muchos usuarios en Twitter arremetieron contra ‘Peluchín’ y lo tildaron de egoísta por vacunarse dos veces. A lo que el conductor respondió lo siguiente: “¿Y a ti que te molesta? ¿te quité algo? Payaso tú y acomplejado, vaya que sí. Qué pena que no hay vacuna contra eso porque necesitarías tres dosis”, contestó.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio