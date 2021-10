‘Peluchín’ se vacila de Tilsa tras pedida de mano: “Ella piensa que dejará de ser la clandestina del ‘Loco’”

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! Rodrigo González no fue ajeno a la pedida de mano de la ex vengadora y le recordó su pasado con el pelotero.

En el programa ‘Amor y Fuego’, el conductor dió su opinión sobre el compromiso de Tilsa Lozano y Jackson Mora y le recordó su pasado con el ‘Loco’ Vargas.

“Ayer la Tilsa se hizo la espontánea, se fue a un restaurante de la Costa Verde, se va con toda la familia, se va con todos los amigos, maquillada y pintada como una puerta, vestida de noche, sobreproducida como siempre, con los ojos pintados como si fuera una drag queen y se hace la sorprendida, ella no sabía, estaban todos los amigos, toda la familia y ella ni siquiera lo sospechaba”, comentó.

Indicó que horas atrás, recibió varios mensajes donde le comentaban que el boxeador iba a pedir la mano a la ex conejita: “Mi productor me dice me están escribiendo que hoy le piden a Tilsa, a mí también le digo. Luego la Gigi en el grupo pone pantallazo en el grupo.. Y yo decía en la noche: ¿Tilsa en la noche se hizo la sorprendida”, expresó.

“Fingir no es lo suyo, a menos que sea el ‘Loco’ y la mujer, ella pensará que después de esto dejará de ser la clandestina del ‘Loco’ Vargas y pasará a ser la señora de Mora. Más bien estaba demorando en darte ese anillo, lo has agarrado cansado”, concluyó.

MAGALY SE BURLA DE TILSA

Magaly Medina no suelta a su íntima ‘Tili’, la ‘urraca’ calificó la pedida de mano de la ex ‘vengadora’ como un milagro que le concedió el ‘Señor de los Milagros’. “Hay milagros en octubre como para las creyentes de Tilsa Lozano. Porque luego de suplicarle, darle indirectas, directas, Jackson Mira la llevó a un restaurante y le dio el anillo”, comentó la ‘urraca’.

Fiel a su estilo la ‘urraca’ de burló a más no poder de Tilsa Lozano por querer mostrar como sea su anillo para que el mundo se entere que está comprometida. “Tilsa ha lagrimeado, porque le han dado el anillo. Ponlo un poquito más cerca para verlo mejor y aquilatarlo porque no creo que haya sido uno así nomás.”, dijo la ‘urraca’.

Y no dudó en arremeter contra Jackson Mora, pues dijo que pudo haberle hecho una mejor sorpresa a su amada ‘Tili’. La ‘urraca’ dice que es muy probable que no le alcanzó el dinero para llevarla de viaje y hacerle la pedida en otro lado. “Hubiera sido mejor si la llevabas a un viajecito, pero parece que no le alcanzaba el dinero”, comentó.

