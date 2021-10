‘Peluchín’ se vacila del ‘Pato’ Parodi: “Si fuese el último hombre sobre la tierra, me vuelvo hetero”

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! Gigi Mitre al confesar que le parecía guapo Patricio Parodi, Rodrigo González no dudó en burlarse del chico reality.

Los conductores de ‘Amor y Fuego’ tuvieron un debate sobre Patricio Parodi tras la difusión de las imágenes de su cumpleaños.

Esto inició cuando ‘Peluchín’ habló del ‘chape’ entre Milechi y el ‘Pato’ en ‘La academia’: “Lo debe dejar perturbado el resto de la tarde”, comentó

Por su parte Gigi confesó que le gusta Patricio: “A ella también porque él es guapo, el Pato. El Pato es guapo, es bien guapo, para mí es de los mejores”.

A lo que Rodrigo no dudó en vacilarse del chico reality en ese momento: “Sí, ¿físicamente te refieres, no? Porque no saldría con un pata así pero ni aunque me maten. Si fueses el último hombre sobre la tierra,me vuelvo hetero”, expresó entre risas.

PATRICIO SE PUSO NERVIOSO CON CHAPE A MILETT

‘Pato’ Parodi ya ha besado a más de una de sus compañeras en el ‘reality’ de ficción, ‘La Academia’, pero con Milett hubo algunos nervios de por medio.

El ‘chico reality’ se animó a dar detalles de lo que significó grabar el tremendo ‘chape’ con Milett Figueroa para el último capítulo de ‘La Academia’. Cabe recordar que en el ‘reality’ de ficción, ‘Pato’ y ‘Milechi’ hacen el papel de ex pareja.

Patricio dijo que estuvo bastante nervioso por el beso que se tuvo que dar con ‘Milechi’. Esto porque a pesar de haber sido compañeros antes, ellos nunca habían tenido ese tipo de acercamiento.

“Estaba un poco… un poco más nervioso, porque… con Milett… o sea, cómo te puedo decir… no la conozco mucho, como que un poco… pero tampoco es que la haya frecuentado mucho tiempo con ella o que que haya trabajado seguido con ella”, confesó ‘Pato’ bastante nerviosito.

El ex de Flavia Laos también confesó que para su suerte, ‘Milechi’ pudo darle algunos tips y consejitos antes de grabar la escena del beso. Eso para que ‘Pato’ no se sintiera tan nervioso y la escena pueda fluir con naturalidad.

“En algunas cosas cuando estaba nervioso le preguntaba y ella igual me aconsejaba, igual para esa escena, la escena que hemos grabado la semana pasada, ha quedado chévere que es lo bueno y divertido”, reveló ‘Pato’.

