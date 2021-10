‘Peluchín’ se vacila del vestuario de la ‘Señito’: “Gana un huevo de plata y se pone ese adefesio”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Qué fuerte! Rodrigo González dio fuertes declaraciones con el look de Gisela Valcárcel al presentarse en cada gala de Reinas del Show

El popular ‘´Peluchín’ se vaciló del estilismo de la conductora del reality de baile y aseguró que falta actualizarse con su look.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

“¿Por qué le hacen ese daño a la ‘farisela’? ¡Ese peinado y ese vestido! ¡No! ¡Qué pena! ¿Pero quiénes son tus asesores, quiénes te llevan los estilismos, ‘farisela’? Mira lo que se pone en la cabeza, pero nada que ver, además en qué planeta usan eso”, comentó.

Aseguró que la ‘señito’ gana muy bien y que puede comprarse todos los vestidos que ella quiera: “Tienes una vez a la semana, tienes todos los días para pensar qué ropa linda te vas a poner, un show tan visto el fin de semana en el prime time, gana un huevo de plata y se pone ese adefesio”, aseguró.

“Los acabados fatales, una calidad de la tela horrible. No sé, Gigi me parece que no la favorece, ese peinado de la princesa Leia”, concluyó.

ARREMETE CONTRA JOHN KELVIN Y ABENCIA

¡Fuerte y claro! El conductor de ‘Amor y Fuego’ no fue ajeno a la carta que recibió el cumbiambero y arremetió contra ambos cantantes.

“Me parece todo tan… no sé. Abencia Meza está presa por ser la autora intelectual de quien fue su pareja. Ósea llegó a matar a Alicia Delgado”.

Luego acotó lo siguiente: “Él no llegó a matar a su pareja Dalia Durá, pero por poco. Vaya dupla no. Me imagino que va a estar súper descargada en el spotify”.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin