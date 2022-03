“Peluchín” sobre Dalia al verla ‘arreglada’: “parece que no pasa penurias”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, no entiende cómo Dalia Durán se muestra bien “arregladita” si tanto le falta. El popular ‘Peluchín’ volvió a referirse a ella, con una serie de cuestionamientos.

«Pero Retoquitos, si la pregunta se cae de madura, es más de podrida. Basta con verla, está más producida que tú querida, está bien con el tinte, la manicure, porque no parece que sea una persona que esté pasando penurias ni males. Ni raíces tiene», acotó.

También puedes ver: “Me duele más a mí, que a él”: Nicola Porcella revela que su hijo sufrió bullying en el colegio

«¿Y el apple watch para quien lo dejas? Cuando yo estoy pasando necesidades, lo vendo. Lo pongo en uno de esos programas para vender, nadie sabe mi identidad y ahí está», dijo el conductor de «Amor y Fuego».

Posteriormente, el presentador le recordó a Dalia, que ella tuvo suerte pues luego de haber sufrido la agresión física y psicológica del cumbiambero John Kelvin, fue atendida a tiempo. Algo que no ocurre en otros casos. «La gente te está ayudando, te está dando facilidades. La gente no tiene que darte todas las herramientas para solucionarte la vida. Tú quieres que te den el pescado. Todo quieres que te caiga del cielo cariño», agregó Rodrigo González.

También te puede interesar: Anthony le dice a Melissa que es “feo”: “pero las mujeres son más felices”

Rodrigo González ‘chanca’ a ex de Dorita: “Ese tipo es una porquería”

“De verdad que el nivel de violencia que tiene hacia ella, veo difícil una conciliación (…) si él realmente ha creído que todo lo que hace Dorita o su trabajo es sucio, pues él en su cabecita podrá pensar ‘le voy a quitar a mi hijo’”, dijo ‘Peluchín’.

Asimismo, le dejó en claro a todo el público que ese tipo de insultos no se deben normalizar de ninguna manera. “Decirle esto a alguien no tiene nunca, nunca, nunca, no normalicemos eso porque dicen ‘yo te lo digo porque al final soy el padre de tu hijo, yo te lo digo porque te he querido, yo te lo digo porque en el fondo te quiero hacer reaccionar’”, señaló.

“Nadie que te habla de esta manera, nadie que te dice esas palabras, nadie que te veja, que te maltrata, que te insulta, que te minimiza, que hace esto, pero ni el 30% de esto, te puede haber querido ni siquiera algún día, o sea, este tipo es una porquería, esa es mi opinión personal”, sentenció.

Mira también: ¡INCREÍBLE! Mujer usó vaso como juguete sexual y se le atoró en la vejiga