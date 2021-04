‘Peluchín’ sobre forma de hablar de Yahaira: “Es medio pirañona”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No se guardó nada. El siempre polémico Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín, comentó sobre la manera de hablar de Yahaira Plasencia y dejó atónitos a más de uno.

Su dupla en la conducción, Gigi Mitre, también se mostró asombrada por las reacciones de la salsera luego de que Johanna San Miguel la increpara por perder los juegos.

También puedes ver: Jóvenes se disfrazaron de abuelitos para ser vacunados contra el virus

“Algo le ha pasado, que no tiene que ver algo con su rendimiento, no es su fuerte. Pero no está contenta, y ahora mira cómo le habla a Johanna ¿Así trabaja? La veo a la defensiva”, comentó

Por su parte, Rodrigo González dijo no sentirse sorprendido por el vocabulario de la cantante. “Pero mira como habla con el Diego Zurek, ella es medio pirañona”. A esto, Gigi Mitre respondió: “Sí, una cosa es pirañona, pero otra es su humor”.

‘Peluchín’ continuó y aclaró que así es la forma de ser de Yahaira. “Sí, pero ella es achorada, es parte de su manera de ser. Esa ha sido siempre su esencia, si no vez como le agarró a patadas a Rosángela”.

También te puede interesar: ¡El frutero más cómico! Jhonny Carpincho anunció su nuevo emprendimiento como vendedor

¡Tiene un lenguaje limitado! Magaly Medina critica a Yahaira Plasencia por la forma en la que habla

La Urraca pidió a la “Yaha” que cuide su manera de expresarse por respeto a sus seguidores y que no use su lenguaje “pirañón”.

¡Le dio con palo! Magaly criticó la forma de hablar de la salsera, pese a que anteriormente le dijo lo mismo, tras un inconveniente durante un live de Instagram con Diego Zurek

“La Yaha” respondió las críticas y mencionó que ella es así cuando está en confianza con sus amigos.

Magaly echó a carcajadas por la justificación y le recomendó que debería cuidar su lenguaje frente a sus fans

“Si estás con cámara en mano, haciendo una transmisión en vivo para que tus seguidores vean, entonces deberías cuidar tu lenguaje porque no estas en privado, no estás conversando con tu pata piraña, esto no es una conversación de a dos… Había más de dos mil personas que seguían la conversación”

MIRA TAMBIÉN: Vania niega tener ‘sugar daddy’ en Estados Unidos: “Tengo que trabajar”