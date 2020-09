‘Peluchín’ sobre Jean Deza: “Él seguía soñando con Shirley”

Compartir Facebook

El presentador de televisión, es caracterizado por su peculiar forma de comentar ante las diferentes de toda la farándula. Él, fue uno de los primeros en repostear, la historia de Instagram en la cual aparecía la modelo y el pelotero.

Sin perder su estilo de contar las noticias de chollywood, Rodrigo Gonzales, confirmo lo que ya hace semanas él y varios cibernautas ventilaban.

«Era cierto que le andaba mensajeando. Mientras la Jossmery dice que lo esperaba de vuelta, él ya estaba celebrando (no sabemos qué) con la Shirley y con besito incluido… Por mucha siesta juntos, él seguía soñando con la Shirley», dijo sobre Deza y Arica.

Asimismo, el presentador, publicó lo que Jossmery, envió a través de sus historias de Instagram, dándole la oportunidad de contar su lado de la historia.

«Lo único que sí diré, es que yo sí vivía con Jean, hasta hoy en la mañana que se fue a entrenar y me quedé sorprendida de lo que hizo… Me quito un gran peso de encima, porque ahora sí podré hacer las cosas que me gustan», escribía.

Por último lo que se de Jean Deza, es que ha declarado para un medio, diciendo que vivía con Jossmey pero que no estaba con ella.

“Yo soy bravo pues”, “Yo soy, pero bravazo”, dijo el pelotero.

Por su lado, Shirley Arica, dijo algunos comentarios mediante sus historias de Instagram, las cuales no se sabe si van para Jossmey.

“¿Saben qué me he dado cuenta que está de moda? Que la gente pide plata a cambio de tranquilidad, joyas, viajes, 20 000 soles y me voy”, comentó Arica en sus historias de Instagram.

Esperemos ahora, la respuesta de Jossmery, ella por su lado ha estado publicando imágenes “reflexivas” donde da a entender que está tranquila a pesar de todo lo acontecido.