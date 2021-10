‘Peluchín’ sobre posible colaboración musical entre John Kelvin y Abencia: “Vaya dupla”

Compartir Facebook

¡Fuerte y claro! El conductor de ‘Amor y Fuego’ no fue ajeno a la carta que recibió el cumbiambero y arremetió contra ambos cantantes.

‘Peluchín’ dio su opinión sobre la carta de Abencia Meza hacia John Kelvin donde le propone que hagan una dupla musical.

“Me parece todo tan… no sé. Abencia Meza está presa por ser la autora intelectual de quien fue su pareja. Ósea llegó a matar a Alicia Delgado”.

Luego acotó lo siguiente: “Él no llegó a matar a su pareja Dalia Durá, pero por poco. Vaya dupla no. Me imagino que va a estar súper descargada en el spotify”.

“CANTAREMOS JUNTOS”

El cantante de cumbia rompió su silencio después de mucho tiempo y conversó con un diario local sobre su actual situación.

Como se recuerda John Kelvin viene cumpliendo prisión preventiva por haber sido denunciado por su ex pareja y madre de sus hijos Dalia Durán de haberla agredido física y psicológicamente.

El cumbiambero contó como la estaría pasando desde prisión y además promocionó su nuevo emprendimiento que el mismo confecciona pues se trataría de billeteras y carteras que muy pronto planea lanzar al mercado.

Por otro lado, Kelvin mencionó que la recordada cantante Abencia Meza quien cumple una condena de 30 años por el crimen de Alicia Delgado le escribió una extensa carta brindándole todo su apoyo en lo que le ha tocado vivir.

“Me escribió unas palabras inspiradoras contándome lo que ella pasó y me dio muchas fuerzas. También me dijo que cuando estemos afuera vamos a cantar juntos”, señaló el cantante.

José Carlos Mejía Chávez, abogado de John reveló que todos los días mantiene comunicación con el cantante para saber su estado de salud y su estado de ánimo así como también para conversar lo que será su próxima apelación de libertad.

Hasta el momento se sabe que John se ha dedicado a elaborar billeteras y carteras desde el penal y está pensando en lanzar su propia marca.

“Estable por ahora, y viendo su proyecto de billeteras y carteras que ha aprendido a fabricar adentro. Me informó que sacará un lote (de mercadería) con su propia marca”, dijo el abogado.

