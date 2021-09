‘Peluchín’ sorprendido por los filtros en la foto de ‘Shey Shey’: “Antes era artificial de cara ahora de cuerpo también”

Compartir Facebook

¡Sin palabras! Rodrigo González quedó sorprendido con la última foto de Sheyla Rojas que subió a su cuenta de Instagram y no dudó en pronunciarse.

‘Peluchín’ quedó impactado al ver una fotografía que subió la ex chica reality en su red social y pensó que se trataba de algún efecto que le hacían ver más guapa.

“El poder de la Sheyla. Es de verdad. Antes la Sheyla parecía artificial de cara ahora de cuerpo también. Una cosa de otra galaxia. El cuerpo está bien definido”, comentó.

Gigi no fue ajena al tema e indicó que ni a Jossmery Toledo se le logra ver el cuerpo tan tonificado: “Ni la tombita”, aseveró. Pero dejó a entrever que la ‘leona loca’ utiliza filtros para hacer ‘arreglitos’ en la foto: “Yo creo que es filtro.. Ella se marca con el photoshop”, acotó.

GIGI CUESTIONA LA VIDA AMOROSA DE SHEYLA

La conductora de ‘Amor y Fuego’ Gigi Mitre se mandó con todo contra Sheyla Rojas en la entrevista pactada para hoy. Durante la charla, la modelo comentó sus exparejas.

“Para ti aceptar regalos o engreimientos de gente que no conoces, ¿no es lo mismo que ofrecer algo a cambio de dinero?”, preguntó Rodrigo González en un primer momento.

En ese instante, Gigi Mitre decidió ponerse más aspera, pues Shey Shey no respondía las preguntas y le dijo: “amigos no invitan pasajes a cambio de nada”.

“En su momento (Advíncula) sí me gustaba, no lo voy a negar. Sí le puedo dar un beso, sí. Si me pudo pasar otra cosa, sí. Yo estaba soltera y él también estaba soltero”, comentó

Sheyla Rojas. Agregó también que sí “las cosas se hubieran dado, quizás hubiera pasado algo (…) si algo se da, bien, si no next”.

La conductora continuó de incisiva y le dijo: “Tú eras una imagen pública, tenías un hijito, pero tenías una imagen de que en lugar de tener novios o salientes, parecías que tenías clientes”.

En tanto, Sheyla Rojas se quedó muda y aceptó las críticas a su persona. “Sí, se puede malinterpretar. Luis y yo teníamos confianza y él es muy bromista. Nosotros lo tomamos como una broma. A él nunca le exigí nada a cambio.

