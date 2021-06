‘Peluchín’ y Gigi otra vez en cuarentena

Compartir Facebook

El programa ‘Amor y Fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, no será emitido por algunos días tras detectarse un caso positivo de COVID-19 en la producción del espacio de espectáculos.

Mediante un comunicado de prensa, Willax televisión emitió un comunicado, aseguró que los miembros del espacio no volverán a sus labores hasta “tener la certeza de que no estén expuestos a ningún tipo de riesgo de contagio”.

“WIllax Televisión comunica a la opinión pública que, habiendo realizado nuestros habituales controles de seguridad sanitaria de COVID- 19, se detectó un caso positivo dentro del personal de producción de ‘Amor y Fuego’”, cita el comunicado.

“Es por ello que, salvaguardando la salud de todo el equipo del programa y de la empresa, nuestros colaboradores entrarán en proceso de cuarentena y no se transmitirá el espacio hasta tener la certeza de que no estén expuestos a ningún riesgo de contagio”, añadió la misiva que fue compartida por Rodrigo y Gigi a través de sus plataformas digitales

Peluchín y Gigi indignados tras anuncio de embarazo de Ivana: “Ella dijo que era mentira”

¡Super sorprendidos! Los conductores de Amor y Fuego le preguntaron semanas atrás sobre su embarazo y ella lo negó totalmente. Nosotros le preguntamos. Meses atrás, Peluchín y Gigi cuestionaron a la modelo, pues Rodrigo aseguró que a fines de febrero la ex chica reality estaría en la dulce espera.

Meses después, Ivana y su esposo anunciaron que estaban “embarazados”

“¿Cuánto tiempo tienen de embarazo? Porque quiero saber para sumar y restar, me impresiona que cuando lo dijiste ella salió a desmentir, eso me llama la atención”, expresó Gigi.

Rodrigo increpó a Ivanna por no saber en su momento que se encontraba en la dulce espera.

“Ivanita, princesa Inca, nosotros lo sazonamos para el show, es parte del entretenimiento, eso lo aceptamos… pero ¿mentir? Nunca”

“El mentir, no entiendo es como cuando te preguntan si estás con enamorado, si no lo quieres decir, mejor no dices nada, ella dijo que fue mentira, salió a decir en otro programa que era mentira”

Al concluir, Peluchín aclaró que él fue el primero en anunciar el embarazo, pero a que algunos cuestionaron si era cierto o no.

“No es como lo que dijimos de Maricarmen Marín, que está faltando, que quizás, puede ser, hay rumores, allí es como que puede ser, lo de Ivana lo dijimos con todas sus letras y hasta dijimos la semana de embarazo”