El argentino Cristian Zuárez afirmó que tuvo una relación tóxica con Laura Bozzo y que ella no lo dejaba trabajar porque era demasiado “celosa” y “posesiva”.

“Ella dice que me regaló casas y no es así. Yo las compré con las regalías del tema que compuse para su programa (…) No me dejaba hacer nada a mí. No podía trabajar en novelas, salir de gira…. Yo solo podía trabajar para ella”, indicó a un medio mexicano.

Asimismo, contó que en su relación con la conocida ‘Abogada de los pobres’ hubo varios episodios de violencia y debido a ello, decidió terminar su romance. Incluso, mencionó que en el 2015 Laura lo lastimó con un cuchillo y al parecer Bozzo se encontraba bajo los efectos del alcohol o las drogas.

“Agarró un cuchillo y me empezó a corretear por el cuarto. Me dio un raspón. Ahí dije ‘basta’. Por más que esté alcoholizada, drogada o lo que sea no justifica que yo siga estando acá. Podía morir ella o yo, cualquiera de los dos. Cuando alguien tiene un cuchillo en la mano anda a saber cómo puedes reaccionar”, dijo el ex integrante de ‘Complot’.

“Ella no dice la verdad. La relación estaba rota. Yo no quería saber más nada. Yo tenía mi socia en Estados Unidos, Adriana, que ahora es mi esposa, que me escuchaba. Salió una foto y Laura dice que le soy infiel y que se quería separar. Perfecto, nos separamos”, añadió.

“ME DEPORTARON POR LAURA”

Después de finalizar su relación de dieciséis años con presentadora de televisión, el argentino manifestó que intentó regresar a México desde Miami, pero los policías lo detuvieron.

“Me encerraron 9 horas en el aeropuerto y me mandaron para Colombia. Llamé a Laura y ella me cortó. Ahí supe que ella estaba atrás de todo esto”, aseveró.

“TIENE PODER”

Para el ‘Pelucón’ su ex utilizó su utiliza sus influencias para hacerle daño. “Tuvo poder y lo sigue teniendo. Ella siempre está codeada con los políticos. Ella puede usar sus influencias para bien o para mal, en este caso la usó para el mal”, sentenció.

