‘Peludita’ es ampayada en ‘saliditas’ con su ex pareja Gino Barbieri

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Volteó la página! Tras el fallecimiento de su esposo, Tula Rodríguez no le cierra las puertas al amor y estaría en salidas con su ex Gino Barbieri.

Tula Rodríguez no pierde la fe en el amor, luego de que su esposo Javier Carmona haya fallecido hace un año. La ex vedette fue ampayada en compañía de su ex pareja Gino Barbieri.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

En el avance de Magaly Tv : La Firme muestra a Tula Rodríguez junto a Gino por los ‘Yunaites’: “Tula Rodríguez se vio con su ex Gino Barbieri en visita relámpago a Miami”. Ambos lucen muy felices evidenciando la buena relación que tienen.

LE GUSTAN MADURITOS

La conductora de espectáculos Tula Rodríguez abrió su corazón y dijo que está dispuesta a volver a enamorarse. Cabe indicar que la presentadora es viuda del exproductor de televisión Javier Carmona.

“Que pase lo que tenga que pasar. No tengo deuda con nada, he estado hasta el último momento con las personas que partieron. Las personas que partieron te quieren ver feliz y he decidido darme la oportunidad para mí”, dijo.

Asimismo, Tula chotea a los chibolos que se quieren acercar por inexpertos y dice que prefiere ‘maduritos’.

“Nunca me han gustado menores que yo, no sé lo que pueda pasar, me gusta admirar me parece más exótico tener una conversación interesante. Con alguien menos que yo, con un muchachito que está empezando a vivir cuando yo ya tengo una historia, sentiría un desnivel”, agregó.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio