«Pensé en rendirme hasta que…»: Daniela Darcourt realiza divertido trend con frase motivadora

La cantante Daniela Darcourt es una artista peruana que viene alcanzado grandes logros internacionales. Siempre comparte su música y divertidos trend con sus seguidores. Uno de sus últimos videos compartió una frase inspiradora para sus fans.

¡Daniela Darcourt realiza divertido trend!

Daniela Darcourt siempre está activa en sus redes sociales y más en TikTok. La cantante compartió un divertido, pero inspirador video donde sus fans quedaron sorprendidos.

«Pensé en rendirme hasta que escuché esta frase: ‘Levántate conch*, báñate, lávate… no sé, desahuev*. Deja de estar pensando en los huevos del gallo, que la vida es una sola huev*'», dijo la cantante repitiendo el divertido audio de trend.

La cantante Daniela Darcourt escribió que nunca un audio de TikTok se sintió tanto como ella. Varios seguidores de la cantante quedaron sorprendidos porque nunca pensaron cómo reaccionaría Daniela Darcourt.

«Yo mirando tiktok tristes y me sale este que me hace reaccionar a levantarme», «Ahora más que nunca jajaja justo para mis informes, la pondré de alarma», «Mare ahora si me levanto necesitaba que me hablen así creo», «Me encanto, es como escuchar a mi madre», «Muy inspiradora esa frase jajaja», fueron algunos mensajes de sus seguidores.

¡Nominada en los Latin Grammy!

Sin duda alguna, Daniela Darcourt se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera como cantante, por la cuál ha luchado durante muchos años para lograrlo.

La cantante fue nominada en la 24.a entrega anual del Latin Grammy en la categoría a Mejor Álbum de Salsa con ‘Catarsis’. Esta nominación emocionó a la artista peruana y a todo el Perú.

Junto a la cantante peruana se encuentran nominados ‘Voy a Ti’ de Luis Figueroa, ‘Cambios’ de Willy García, ‘Niche Sinfónico’ de Grupo Niche y Orquesta Sinfónico Nacional de Colombia, ‘Tierra y Libertad’ de Plena79 Salsa Orchestra feat. Alain Pérez y Jeremy Bosch, y ‘Debút y Segunda Tanda (Deluxe)’ de Gilberto Santa Rosa.

La 24.ᵃ edición de los Latin Grammy será celebrado el próximo jueves 16 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES en Sevilla, España. Donde la peruana llegará para representar al Perú junto a otros artistas nominados.