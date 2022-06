«Pensé que era un buen padre», Melissa ‘chanca’ a Rodrigo Cuba

Compartir Facebook

Como se recuerda Melissa Paredes asistió al programa de ‘Amor y Fuego’ para contar nuevamente su verdad respecto al polémico ampay con el bailarín y no esperaba ser cuestionada y ‘arrinconada’ contra la pared ante las fuertes preguntas de los conductores.

La modelo confesó que le parecía de mal gusto que el jugador Rodrigo Cuba haya usado la foto de su menor hija para usar en su contra y difundirla en diversos medios de comunicación donde se veía a la menor echada en las piernas de Anthony Aranda.

La ex conductora resaltó que no considera que Rodrigo Cuba no cumpla su rol como padre sino que haya buscado generar odio en contra de ella y su pareja por la foto de la menor.

«¿Por qué me satanizan por querer más días con mi hija? Yo siento que mi hija necesita más días conmigo y por eso mismo estamos yendo al psicólogo», dijo Melissa.

Hasta el momento la ex pareja no ha llegado a ningún acuerdo respecto a su hija y se mantienen al margen, por el momento de nuevamente entrar en dimes y diretes.

Melissa Paredes jura haber sido buena esposa: “le regalé un carro, imagínense”

Melissa Paredes recalcó que Rodrigo Cuba no fue quien costeaba todos los gastos del hogar. Así, deslizó cuando le preguntaron si prácticamente el futbolista la mantenía.

“Me da risa eso, es como que Anthony ahorita diga que me paga todo. A veces me olvido de pagar mi celular. Soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba por ejemplo mi celular o alguna cosa y yo pagaba las compras de la casa”, dijo la modelo.

En ese mismo instante agregó que incluso le regaló un automóvil: “Pagaba su carro entero, le regalé un carro, imagínense”.