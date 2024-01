“Pensé que era una broma”: Alejandra Baigorria da detalles de pedida de mano de Said Palao

¡Han pasado 84 años! Dicen que la principal virtud de una persona es la paciencia y prueba de ello es Alejandra Baigorria. La popular “Patrona” no ha tenido buena suerte en el amor hasta que llegó a su vida Said Palao. Hoy, luego de varios años de relación, ambos están felizmente comprometidos, ya que el “Samurai” pidió la mano de la “Gringa de Gamarra”. Este emocionante evento agarró totalmente desprevenida a la emprendedora, quien contó mayores detalles en sus redes sociales.

Alejandra Baigorria pensó que todo era una broma

Las vacaciones de Alejandra Baigorria y Said Palao tomaron un giro radical el último lunes 7 de enero. Como para empezar con pie derecho la segunda semana del 2024, el integrante de Esto es Guerra se mandó y por fin le pidió la mano a Alejandra Baigorria en Filipinas.

Este acto fue compartido por la popular parejita en redes sociales y desató todo tipo de reacciones, empezando por la “Patrona”. Alejandra Baigorria, mediante sus historias de Instagram, confesó que llegó a pensar que todo se trataba de una broma, ya que la agarraron totalmente desprevenida.

“Ya vieron que para mí fue un día muy feliz, estoy muy emocionada, no me lo esperaba. Me agarraron fría, no sabía si llorar, reírme, pensé que era una broma, me dolía la barriga, fue un desastre, pero la verdad que fue hermoso”, dijo Alejandra Baigorria.

Asimismo, debido a la gran sorpresa que se llevó, la rubia señaló que al momento de la pedida de mano, sintió varias emociones juntarse en su estómago. Literalmente, sintió mariposas en su estómago.

«Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo. No se imaginan los sentimientos en ese momento», confesó Alejandra Baigorria.

La vacilan en redes

La pedida de mano de Said Palao a Alejandra Baigorria despertó varios comentarios en redes sociales. Muchos usuarios en redes sociales recordaron los fracasos amorosos de la gringa, mientras que otros señalaban, malintencionadamente, que el chico reality había sido presionado por la “Patrona”.

“Si lo obligas, cualquiera te pide matrimonio”, “después de llorar por Hart, Guty, entre otros, por fin se te hizo”, “ojalá esta vez sea para siempre para no verte llorando después”, señalaron en redes.

Sin embargo, también se hicieron presentes los fanáticos de la pareja, quienes no ocultaron su emoción por ver a sus figuras favoritas comprometidos. “Aaaaa, que emoción”, “no los conozco, pero amo esta pareja”, “acá es el felices por siempre”, “que contentos se les ve a ambos”, comentaron los cibernautas en redes sociales.