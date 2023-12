¡Pensó que era broma! Josi Martínez se confiesa sobre su participación en película de Disney

Josi Martínez, que la rompió en «El Gran Chef Famosos» este año, no solo se conformó con la pantalla chica, también se aventuró en la pantalla grande. Pero lo que más nos dejó a todos boquiabiertos es que actuó en una película para nada más y nada menos que Disney.

Josi Martínez actuó en una película de Disney

Este 2023 ha sido increíble para Josi Martínez, primero en la televisión con «El Gran Chef Famosos» y un papel en «Asu Mare 3». Pero la sorpresa más grande llegó cuando se nos enteró de que estaba en «El año del tigre», una producción de Disney con reconocidos famosos de la actuación peruana como Carlos Alcántara, Wendy Ramos y Gonzalo Torres.

Josi, en una entrevista con Carlos Carlín, contó que cuando le propusieron la película para Disney, casi se cae de espaldas. «Fue experiencia superloca. (…) Karla (su mánager) de la nada me dice ‘te han propuesto grabar una película para Disney, yo pensé que me estaban jodie…», soltó Josi.

Pero, no, no era broma. Después de confirmar que era en serio, Josi se lanzó al ruedo y firmó contrato con la megaempresa.

Pero no crean que fue todo color de rosa. Josi, honesto como siempre, confesó que le dijo a Disney que no era actor y que no tenía experiencia en el arte de la actuación. Pero eso no detuvo al gigante del entretenimiento, firmando contrato con Josi igual.

¿De qué trata «El año del tigre» y dónde verla?

Y claro, ahora viene la gran pregunta: ¿De qué trata esa película que nos tiene tan emocionados? «El año del tigre» es una comedia criminal peruana-dominicana de Star+, la plataforma de streaming de Disney, dirigida por Yasser Michelén y escrita por José Ramón Alama.

¿De qué va la película? Un restaurante en problemas, una pareja de esposos luchando contra viento y marea para salvar su negocio, situaciones cómicas y hasta un toque de thriller y crimen. Parece que Josi se metió en una trama de esas que te mantienen pegado al asiento.

Ahora, para disfrutar de la película, tienen que tener una cuenta en Star+, la plataforma de streaming de Disney.

Este año ha sido de ensueño para Josi Martínez, y verlo en el mundo del cine, nada más y nada menos que con Disney, es el cierre perfecto a su 2023 lleno de éxitos. Así que ya saben, fans de Josi, corran a ver «El año del tigre» en Star+ y descubran a nuestro influencer peruano conquistando nuevos horizontes.