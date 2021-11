Percy Olivares arremete contra Christian Cueva por celebración: “Eso no es saludable para el grupo”

Compartir Facebook

El ex futbolista y comentarista deportivo cuestionó el gesto celebración que hizo Christian Cueva, después de su gol ante Bolivia.

El día de ayer la selección peruana se enfrentó a Bolivia y le ganó por 3 goles a 0. El segundo gol estuvo a cargo de Christian Cueva, y todo estuvo de maravilla, los hinchas en el estadio se volvieron locos y gritaron al máximo, hasta que el árbitro decidió sacarle una amarilla.

El popular ‘Aladino’ se quedó sorprendido cuando el árbitro le mostró la tarjeta amarilla y preguntó por qué. Y es que Cueva a la hora de celebrar, se puso el índice tapando su boca en un gesto de silencio.

‘Aladino’ explicó que eso lo hizo para la gente del público que lo critica, pero el árbitro notó que el gesto fue justo delante de la banca de Bolivia, por lo que sancionó la acción. Percy Olivares se pronunció al respecto y criticó la acción de Cueva.

“Voy a coincidir con el resto de mis compañeros, porque es futbolero tener ese tipo de reacciones. Pero también le doy la razón Jorge Espejo, en el sentido que eso no se debe hacer. No es saludable para un grupo que está buscando… Imagínate que por ese gesto le sacan una segunda amarilla, de repente. Ese tipo de cosas no es saludable para nuestros objetivos”, expresó Olivares.

“También me pasó a mí”

El ex futbolista reveló que en algún momento la calentura del partido también le afectó a él, pero reconoce que es un error. Percy Olivares asegura que lo importante con esta acción es recordar que no se debe de hacer, y no resaltarla.

“Se entiende, porque muchas veces te gana la emoción. Me pasó a mí, pero no de esa manera. En Santiago de Chile, me pasó, pero cuando terminó el partido. Porque yo lo hice, no es que sea lo correcto. El mensaje no tiene que ser: Qué bien que lo hizo”, agregó el ex futbolista.

