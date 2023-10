¡Perdió los papeles! Padre de Alejandra Baigorria se enfrenta a reportero que le consultó sobre sus obras en Chaclacayo

El actual alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, ha sido criticado por la población de este distrito. El motivo de las quejas son la falta de obras necesarias que los habitantes de Chaclacayo reclaman. Ante ello, un reportero fue a consultarle al padre de Alejandra Baigorria sobre este tema y, para sorpresa de muchos, el alcalde no tomó con gusto las preguntas que le hacían. En el video publicado en redes sociales, se puede apreciar a Sergio Baigorria muy disgustado con el periodista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Sergio Baigorria se enoja con reportero

En un video difundido en la plataforma de TikTok se puede apreciar cómo el alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, pierde los papeles con un reportero. Por su parte, el periodista le consultó sobre las obras que el pueblo necesita, a lo que el alcalde empezó a ponerse incomodarse. Incluso, el propio periodista intentó calmar a Baigorria, pues era evidente que no le gustaron las preguntas realizadas.

«No ha tomado atención como debe ser. Yo creo que a población le ha dado a usted la oportunidad como alcalde para que de solución en torno a los trabajos que ellos realmente requieren. Falta un muro de contención. Incluso, hay viviendas que han quedado en el aire. Sería bueno alcalde que usted también escuche a la población y sobre todo encaminar esa decisión que tiene usted de poder hacer obras en el distrito», cuestionó el periodista.

«Mira yo escucho a la población y también escucho a tu esposa que es la que más mete candela», contestó Sergio Baigorria. «No, yo no me altero. No hable a espaldas de mi. No me estoy alterando. Simplemente mira la máquina que estamos trayendo. Sí estoy trabajando. Van a trabajar las maquinarias y tú también haz tu trabajo como periodista», agregó el cuestionado alcalde.

El padre de Alejandra Baigorria sobre el nuevo departamento

Por otro lado, con respecto al nuevo departamento de la hija del alcalde. Alejandra Baigorria ha dicho que tanto ella como Said Palao compraron el nuevo hogar. Sin embargo, la conductora Magaly Medina notó un curioso detalle al respecto. La mediática ‘Urraca’ mostró las declaraciones de Sergio Baigorria, el padre de la chica reality, en donde él solo felicitó a su hija por la nueva adquisición. Ante ello, Magaly Medina afirmó que se queda con lo dicho por el padre. «En la casa de mi hija Alejandra», fue lo que mencionó el padre de Alejandra Baigorria.

Ante ello, la conductora de televisión brindó su opinión al respecto, señalando que le parece curioso que solo felicite a la chica reality y no a Said Palao. “Ahí están todos contentos, pero lo que me causa extrañeza es que ella ha dicho que eso es fruto de las inversiones que hace ella y también gracias a la plata de Said”, fue lo primero que dijo.