«Perdón»: Estrella Torres aclara sobre la foto con ‘pancita’ de embarazada

La cantante Estrella Torres ha ganado gran popularidad por ser ex integrante de Corazón Serrano. Ahora, se encuentra como solista y recién casada con su mánager. Hace algunas horas, la artista de cumbia compartió una fotografía luciendo una ‘pancita’ de embarazada, pero aclara la situación.

Estrella Torres emocionó a sus fans

Ayer, Estrella Torres causó revuelo en redes sociales al compartir una fotografía donde aparece junto a su esposo Kevin Salas luciendo una ‘pancita’ de embarazada. En la imagen que compartió aparece mostrando una ‘pancita’ pequeña y su pareja dándole un beso.

Esta noticia emocionó a todos los usuarios y fans de la cantante de cumbia, pues sería uno de los sueños de la cantante. Luego de un par de horas, Estrella Torres apareció publicando un video en sus redes sociales aclarando que no estaría embarazada.

No está embarazada

Estrella Torres decidió aclarar la fotografía con un video en sus redes sociales: «Perdón chicos, a raíz de la historia que subí he recibido un montón de mensajes de felicitaciones, obviamente muchas gracias. Cuando sea el momento, gracias. Sé que se me ve muy bien mi pancita, pero no es de un bebé».

Luego, comenta que últimamente está comiendo muy rico y que dejaría de comer tanto, porque la ‘pancita’ que tiene parece de embarazada. «Estoy comiendo mucho, así que querido esposo no me dejes comer nada. Ya no me inviten por favor», continúa en su video.

«Ahora ir al gimnasio y usar mi fajita. Volver a la rutina, al ruedo y todo, porque debo mantener esta figura. Perdón», finaliza Estrella Torres disculpándose con todo su público y amigos cercanos.

Promociona su nueva canción

En el programa de Habla Kausa conducido por Andrea Torres y Rolly Javier, llegaron dos grandes artistas de la cumbia peruana. Alexander Blas conocido como ‘El Príncipe de Gamarra’ llegó junto a la cantante Estrella Torres para presentar su más reciente éxito.

Ambos artistas de la cumbia peruana acaban de lanzar su tema ‘Un Artista de Verdad’ en todas las plataformas digitales y lo presentan en el programa. Tanto Alexander, como Estrella comentan que el tema es corta venas total y que la han vivido por completo mientras lo grabaron.

«Ha salido espectacular porque la hemos vivido bastante esta canción, la verdad está increíble», cuenta Alexander Blas. Además, esta canción fue producida por su estudio de grabación Bóveda Récords e incluso pertenece al soundtrack de la película de ‘Susy: Una vedette en el Congreso’.