Periodista comete tremendo blooper durante programa en vivo al presentar «El turrón canero» ¿Qué dijo?

En plena transmisión en vivo, un periodista de una conocida casa televisiva peruana cometió un error al referirse a un objeto en particular. Ante ello, los usuarios no pasaron por alto este blooper y lo viralizaron en redes sociales. El presentador de televisión pasó un bochornoso momento cuando presentó una nota sobre los turrones elaborados en el penal Sarita Colonia. Recordemos que este mes muchas personas preparan este dulce tradicional como parte de la tradición limeña. Por ello, el comentario del periodista fue un blooper que se viralizó en redes. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Gian Piero Díaz habló sobre su salida de ‘Esto es Guerra’ y se refirió a Johana San Miguel ¿Qué le dijo?

Periodista comete blooper en plena transmisión en vivo

El presentador de televisión, Alex Vigo, encargado de dar las noticias en TV Perú pasó por un bochornoso momento luego de confundir la palabra «canero» con «cacanero». El periodista se encontraba presentando una nota sobre el tradicional turrón que era elaborado en el penal de Santa Anita. Fue entonces que al confundir esta palabra se dio el blooper que se viralizó en redes sociales. Recordemos que en octubre muchos elaboran este dulce tradicional como costumbre limeña. Ante ello, en el penal Sarita Colonia también realizan esta actividad.

@enjaquenoticias REPOERTERO DE TV PERU COMETE BLOPPERS AL PRESENTAR EL TURRÓN CANERO ♬ sonido original – En Jaque Noticias

Debido a esto, el periodista confundió las palabras cuando presentaba la nota. «Internos del penal de Sarita Colonia presentaron el turrón cacanero, el turrón canero», expresó Vigo, quien después del error, mantuvo la calma y prosiguió con la presentación», fue lo que dijo en plena transmisión en vivo.

También te puede interesar leer: Gian Piero Díaz habló sobre su salida de ‘Esto es Guerra’ y se refirió a Johana San Miguel ¿Qué le dijo?

Usuarios reaccionan al blooper

En redes sociales, este hecho no pasó desapercibido, pues muchos usuarios viralizaron la presentación del periodista. Ante ello, muchos internautas postearon este momento e inmortalizaron la frase del periodista que confundió las palabras.

«Saludos a la comunidad cabrense del Perú», «Lo sospeche desde un principio», «Mejor hubiera dicho: Turron minero y no se confundía», «Estuvo pensando en Reynoso», «El periodista recordó sus épocas de practicante», «Se me vino la uchulu a la cabeza», «Le hizo propaganda gratis a alianza lima», «Ese periodista recordó sus tiempos cuando no ganaba mucho y tenía que recurcearse», «Mi cuerpo dice quiero, pero mi alma tiene miedo», «¿En qué estará pensando?», comentaron los usuarios en redes sociales.