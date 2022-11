Periodista fue arrestado en Qatar por llevar camiseta con un arcoiris

Compartir Facebook

Las polémicas y controversias que ha arrastrado el Mundial de Qatar 2022 son materia que se ha conversado y discutido ampliamente, tanto por deportistas, como por federaciones y políticos. Sin embargo, los problemas han continuado.

Grant Wahl, quien a pesar de las claras restricciones que había impuesto el gobierno qatarí, se aventuró a ir al partido de Estados Unidos contra Gales con una playera con un arcoiris en apoyo a la comunidad LGBT.

Según contó en sus redes sociales, previo al partido entre las dos selecciones un guardia lo detuvo y no lo dejó pasar al estadio. Al comienzo le pidió que se sacara su camiseta, pero ante la negativa del periodista lo arrestó.

No permitieron el acceso

“Justo ahora: el guardia de seguridad se niega a dejarme entrar al estadio de EE. UU.-Gales. ‘Tienes que cambiarte de camisa. No está permitido’“, escribió en su Twitter el reportero.

El periodista aseguró que los guardias estaban “furiosos” cuando le negaron la entrada. Ante esto, Grant publicó más tarde una actualización en su Twitter en donde decía estar al tanto de las prohibiciones, pero aseguraba que la FIFA había permitido el uso de la bandera arcoiris.

“Tanto la FIFA como los representantes de US Soccer me dijeron públicamente que los arcoíris en las camisetas y banderas no serían un problema en la Copa Mundial de Qatar. El problema es que no controlan este Mundial. El régimen de Qatar lo hace y sigue moviendo la portería“, escribió.

Junto con este arresto, otro reportero de Estados Unidos vivió momentos tensos en el estadio. Se trata de un periodista de The New York Times, a quien un guardia le arrebató su celular y lo tomó detenido junto a Grant.

Afortunadamente, horas después fueron puestos en libertad y ambos profesionales recibieron una disculpa por parte de los policías.