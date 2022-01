Peritos chequean galería quemada en Mesa Redonda

Compartir Facebook

Personal de Seguridad del Estado, peritos de criminalística y del Ministerio Público realizaron ayer una “inspección técnica polícial in situ”, para determinar las causas del incendio que el jueves 30 de diciembre redujo a cenizas los pisos superiores de una galería comercial de Mesa Redonda.

Las estructuras del edificio de cinco pisos, de cuadra 11 del Jr. Andahuylas, donde funcionaba la galería Plaza Central, están totalmente dañadas por el fuego, que habría sido provocado por “un globo de los deseos”, que lanzó un niño y que cayó sobre los depósitos clandestinos.

El acceso a la zona del desastre, es decir, a los tres pisos superiores prefabricados con draywall, se tornó casi imposible; sin embargo, preliminarmente se habría comprobado que los extintores estaban inservibles, acto de irresponsabilidad, que, sin duda, será sancionado.

Pese a la gran afluencia de público, en plena campaña de Navidad y Año Nuevo los comerciantes no hicieron caso a las medidas de prevención. Peor aún, no se cumplió con la demolición del sexto y séptimo piso, que no tenían permiso de funcionamiento.

El dato

Desde el año 2017 la galería Plaza Central tenía depósitos clandestinos de artículos de plástico, cartones y telas. Funcionaba a vista y paciencia de las autoridades municipales. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha sido citado al Congreso, mañana miércoles.

