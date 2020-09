Perrito busca hogar luego de que su dueña muera por COVID-19

Compartir Facebook

Hace unas semanas, un grupo de comerciantes encontraron a ‘Chester’, en el mercado Andahuaylas de Santa Anita, con un cartel en el pecho donde indicaba que no tenía hogar, ya que su dueña, había fallecido a causa de coronavirus.

“Hola me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de COVID-19 y no tengo a donde ir. ¡No me ignores”, decía el cartel que tenía en el pecho el tierno perro! Pese a este conmovedor mensaje, decenas de personas ignoraban a la mascota.

Según, los comerciantes del lugar, su dueña se contagió del virus, ya que por ser comerciante tenía constante contacto con otras personas, además indicaron que las personas que pasaban por costado de ‘Chester’ no solo lo ignoraban sino hasta pateaban porque tenían miedo que él les contagia de coronavirus.

Ante esto, el albergue Huellas Felices, hizo público en redes sociales el caso de ‘Chester, lo recogieron del lugar, le dieron comida, lo bañaron y pidieron ayuda para encontrarle un hogar a la mascota. También solicitaron ayuda económica para realizarle sus exámenes, ya que al parecer había perdido un ojo.

FINAL FELIZ

Luego que el video se haga viral en redes sociales, alcanzando 15 mil reproducciones, ‘Chester’ encontró un hogar temporal. A su vez estará en tratamiento de erliquia, enfermedad canina que se produce a causa de las garrapatas, para posteriormente ser operado de su ojo.

‘Chester’, está muy engreído y mimado, sabemos que con el carácter que tiene estará muy bien. Gracias a todos los que han venido siguiendo su caso, estaremos compartiendo vídeos más adelante y manteniendo su seguimiento”, escribió el albergue Huellas Felices en su cuenta de Facebook.

Además, publicaron fotografías del del can con una sonrisa y con un aspecto totalmente diferente.