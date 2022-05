Perrito finge discapacidad para que turistas le regalen cosas

Compartir Facebook

Los perros en situación de calle tienen que ingeniárselas para sobrevivir y uno de sus métodos más usados es el chantaje emocional. Un claro ejemplo de ello es este perro, que nos salió mago y actor de primer nivel, pues fingió tener movilidad parcial de sus extremidades para causar lástima a los turistas y que le dieran un poco de agua.

El performance de este can tuvo lugar en Antigua Guatemala, en la región sur de Guatemala, y fue grabado por un usuario de TikTok identificado como Jonathan Gálvez. En el video se puede apreciar cómo el perro arrastra sus patas traseras lastimosamente por todo el adoquinado de una plaza pública.

Además, podemos observar que muchos de los transeúntes ya lo conocen y lo ignoran, pero un par de turistas americanos se acercan a él luego de verlo sufrir y destapan su botella de agua para ayudarlo. Pero el perro recupera la fuerza en sus patas de milagro y se pone de pie para recibir el precioso líquido, cosa que a los extranjeros no les gustó, pues se ven timados y un tanto enojados.

Al final del video puede escucharse cómo alguien fuera de foco les dice “Te lo dije”. Y de esta manera fue que, como bien escribió el usuario de TikTok en su descripción, el “p**che firulays se la aplicó a los gringos”, quienes quedaron como payasos por no hacer caso de la advertencia de su guía turístico.

Canceló su boda porque su perro casi muere en la despedida de soltera de su novia

“El sábado, mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta”, explicó el hombre mediante su cuenta en la red social Reddit.

El joven había contado que está de novio desde 2018 y que hace seis meses se comprometió con su chica. Tras su posteo, se dio cuenta de que estaba cometiendo un error después de que su futura esposa casi mata a su perro por “negligencia”. Al mismo tiempo, describió que su mascota “es el mejor perro que existe”.

“Aparentemente, las chicas pensaron que sería genial poner todo en mesas bajas de café, dejar que el perro deambulara en lugar de ponerlo en la habitación y luego emborracharse y no darse cuenta de que el animal se estaba comiendo todo”, compartió indignado el hombre.

