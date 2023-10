¡Final feliz! Perrito que buscaba hogar porque su dueño fue desahuciado encontró una nueva familia

Luego de hacerse viral el pedido de un hombre hospitalizado y en condiciones desahuciado en donde rogaba que adopten a su perrito una mujer de buen corazón decidió darle una familia al can.

La nueva dueña del animal fue entrevistada por un medio local y contó la verdad de los hechos que la llevó a adoptar al indefenso animal quién se encontraba sin una familia que lo pueda cuidar.

De buen corazón

Norith es el nombre de la mujer que decidió adoptar al ya popularmente conocido como firulais.

La mujer contó que ella fue quien dio a conocer el caso del perrito en redes sociales para que pronto pueda encontrar una familia que lo pueda cuidar ya que el dueño se encontraba grave de salud y los doctores no le habían dado un buen diagnóstico.

La mujer también afirmó que realizó colectas para que el hombre quien no tiene familia tenga las medicinas que le habían solicitado pese a que Norith tuvo todas las buenas intenciones no pensaba lo que iba a pasar luego.

El dueño del animalito le contó a la mujer que sufría de cirrosis por lo que no tenía una familia que lo pueda cuidar ante esta enfermedad que lo debilitaba lentamente.

Sin embargo, el día de ayer el dueño del perrito se retiró del hospital sin dar aviso a nadie ahí fue cuando la mujer se percató del hecho y notó que el can se quedó totalmente solo.

Pese a que el dueño ya no se encontraba en el lugar la mascotita lo siguió esperando en la camilla esto le rompió el corazón a Norith.

Es ahí donde la mujer decide ser la nueva dueña del perrito quien solo estaba en busca de amor de parte de su dueño.

Diversos usuarios han aplaudido a la mujer por su buen corazón y por hacerse cargo del perrito por lo que le pidieron que tenga paciencia ya que será difícil que se adapte a su nuevo hogar luego de haber estado tanto tiempo con su anterior dueño.

El caso

El pasado 12 de octubre en el hospital Daniel alcides carrión un hombre adulto mayor se encontraba internado e hizo un emotivo pedido.

El hombre tenía a su lado a la fiel mascota quien no lo abandonaba ni por un segundo pese al diagnóstico lamentable que le habían detectado al hombre.

Pese a que no le queda mucho tiempo de vida el adulto mayor pidió que alguna familia se haga cargo de su mascotita pues al no tener familiares no tenía quien se haga cargo del animal.

«Solo deseo una persona que lo quiera y le pueda dar su comidita, nada más», dijo.

El perro de nombre firulais causó ternura en redes sociales ya que en todo momento se aseguraba de que su dueño estuviera cerca a él.

Diversos usuarios aplaudieron al personal médico por haberle permitido al perrito estar al lado de su dueño.