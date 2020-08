Perrito salva a anciana que lo rescató al ladrar desesperadamente

Compartir Facebook

Un completo héroe. Gwendola Morgan Johnson, una anciana de 88 años en Estados Unidos, no solo rescató a un triste perrito de la calle, sino que jamás esperó que este le llegaría a salvar la vida en un determinado momente. Morgan cayó y no podía levantarse, a lo que el can comenzó a ladrar por ayuda y no paró hasta obtenerla.

‘Sandy’, su perro, se convirtió en el salvavidas de Morgan y es que con sus potentes ladridos logró llamar la atención de un hombre que pasaba cerca del lugar para que este ayude a su dueña, de 88 años, a poder levantarse luego de que cayera de una estrepitosa manera.

«La manera en que ladraba y veía de un lado y para otro, sentí que era su manera de decirme ‘Te quiero mostrar algo’, es por eso que lo seguí hasta la entrada de la casa«, manifestó el joven, de nombre Kirk White, quien fue en su ayuda.

Una vez que llegó, notó como es que la anciana se encontraba tirada en el patio de su hogar, en pleno sol, sin poderse levantar. No sabía cuánto tiempo permaneció allí, pero lo cierto es que haber escuchado las súplicas de ‘Sandy’ ayudó a salvarle la vida.

«Cuando escuché que el señor se estaba acercando, le dije a Sandy ve y búscalo», contó Morgan sobre los terribles momentos que tuvo que vivir a causa de una caída a su avanzada edad.

«Definitivamente vino a mi vida para rescatarme», resaltó sonriente la anciana.

Por su parte, White no descarta la idea de adoptar un canino, debido a que reconoció que si no hubiese sido por el pequeño Sandy, la historia tendría otro desenlace.

