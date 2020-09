Perrito se vuelve viral tras saber que se quedara solo

Compartir Facebook

Un emotivo echo fue registrado y se vuelve viral en la red social Facebook, en el video se muestra a un perrito triste, al saber que su dueña, no estará en casa.

La dueña, no espero dicha reacción ya que no es la primera vez que lo deja solo por unas horas.

No queda duda que, el vínculo que se da entre, mascota y dueño, demuestra que muchas veces hace que se vuelvan mucho más que nuestros fieles compañeros.

“Pórtate bien, ahorita regresamos. No llores precioso”, “no llores, mañana venimos”, se escucha decirle al perrito.

Mientras el perro lloraba, ella lo consolada, con pena le decía que ya volvía a casa, que no iba a tardar.

En primera instancia el video fue publicado en TikTok, volviéndose tendencia en segundos por todos los que usan el aplicativo.

Los comentarios llegaron rápido, algunos hicieron notar su pena por la mascota y otros dejaban en claro la importancia de cuidar a sus mascotas.

“Ellos sienten que no nos volverán a ver, por eso lloran cuando nos alejamos”, “Me hicieron llorar sus ojitos y su carita” y “Ellos nos aman tanto, como nosotros a ellos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron las personas en este clip viral de Facebook.

Esto demuestra el afecto tan grande que muchas veces se forman con las diversas mascotas que se pueden tener en casa.

El apoyo de ahora hacia los animales es mucho más alto por parte del Gobierno para su propia protección.

Por último, también, hasta ahora se han registrado también varias denuncias donde se refleja el abandono de algunos animales, dentro de casas o negocios.