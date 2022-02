Perro se acercó a una persona sin hogar y lo abrazó por un largo rato

Compartir Facebook

Sería ignorante de nuestra parte pensar que los animales no tiene la capacidad de saber lo que necesitamos y hasta cuándo lo necesitamos. Sobre todo los perros han demostrado por generaciones una gran empatía por nosotros, siempre haciendo lo posible por nuestra felicidad.

Inclusive cuando no son nuestros, muestran lindos sentimientos como lo que les vamos a contar a continuación, cuando sin prejuicio alguno el perro cuidó de una persona.

Video se vuelve viral

En un video subido a Youtube hace algunos días, un cachorro dio un gran ejemplo al acercarse a una persona sin hogar y darle algo de amor y atención. No necesitó mucho, simplemente se acercó y se dieron un abrazo, de lo más cómodo se encontraba entre los brazos de aquel señor.

No cabe duda que para él fue muy reconfortante, en ocasiones estas personas suelen ser marginadas por el resto al no encontrarse en una buena situación económica.



Sin embargo, al perro no le importa eso, no se fija en cómo luce o dónde vive, simplemente optó por ver que nadie lo atendía y con sus patitas le dio el amor que necesitaba. Un ejemplo de humanidad que el resto necesitamos aprender, sobre lo importante de ayudar a otras personas y dar atención a quien lo necesita.

Se supone que como seres humanos somos más inteligente que los perros, pues es el momento de demostrarlo con algo de humanidad por el prójimo.

Al igual que este can, no necesitamos dinero, simplemente dar algo de atención y si podemos comprarle algo a esa persona, pues seguro que lo agradecerá. Debe ser suficiente castigo el vivir en la calle, seguro que ver que todos te ignoran lo hace más difícil, por lo que debemos ayudar en lo que podamos.

Si dejamos de fijarnos en el exterior y comenzamos a ver un poco más el interior, podremos ayudar al resto del mismo modo que este can, quien con un abrazo mejoró el día de alguien desconocido. Es difícil no redundar con este acto, pero vaya que motiva verlo ser tan amable, pese a su incomprensión.