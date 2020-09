Compartir Facebook

Las mascotas se han vuelto las protagonistas en redes sociales, durante la pandemia. Los divertidos videos que se registran, muestran el lado más curioso de los pequeños animales que, antes de la cuarentena, muchos dejaban de lado.

Esta vez se trata de un perro travieso que, a pesar de estar en una jaula para que no pueda salir, no dudo en desafiar sus habilidades con tal de lograr su cometido. El video fue grabado en un albergue de Estados Unidos, pues querían saber cómo es que el can siempre era encontrado fuera de la jaula, a pesar que ahí reciben comida.

El video publicado en Facebook, muestra el “modus operandi” del perro, que sorprendió a propios y extraños con su travesura. En el clip, se ve al can que se acerca a la reja y, sin tener miedo a nada, comienza a escalar. Después de unos segundos, la mascota llega a lo más alto, teniendo la tarea hecha, pues solo le faltaría saltar para quedar libre.

No solo lo quedó en evidencia su técnica para escapar, sino enseñó a otros perros a seguir su accionar. En el video, cuando el can estaba a punto de salir, una mascota un poco más grande que este intenta la arriesgada maniobra, teniendo éxito, ya que lo hace en menos tiempo que el autor original.

El clip que ya cuenta con más de miles de reproducciones en redes sociales. Los comentarios resaltando la inteligencia de animal para lograr su cometido no se hicieron esperar. “Es un escapista”, “¡Qué astucia la de Rusia!”, “Es todo un pillo”, fueron algunos de las reacciones que generó el travieso perro.

