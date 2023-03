Perros detienen misa con un momento de pasión y el padre reaccionó riendo: “Hijos, no lo hagan aquí”

Compartir Facebook

Si bien existen lugares para cada actividad y hay otros que se deben respetar, porque son espacios donde impera la formalidad y las normas, se tiene que saber que los humanos son quienes entienden de esto y difícilmente un animal podría comprenderlo.

Es por tal razón que los perros, por ejemplo, pueden aparecer en el lugar menos oportuno y tener un comportamiento para nada acorde con el sitio en el que se encuentra.

Uno de esos casos fue lo que ocurrió en una iglesia de Brasil, donde la misa fue interrumpida por dos perritos que llegaron muy cariñoso a la casa de Dios y frente a todos los presentes decidieron tener un momento romántico, luego de que uno se montara sobre la otra.

Todo esto pasó justo al lado del padre Pierre Mauricio, quien oficiaba la ceremonia. Tal como se puede ver en el video que Mauricio compartió en su cuenta en la red social Instagram, los caninos no tuvieron ningún tipo de vergüenza para querer tener relaciones en ese contexto.

“¿Qué está sucediendo? Ay, Dios mío. Amado Jesús. Todavía no han sido bautizados, no es posible. Hijos míos, no pueden hacer eso aquí. Vayan al bosque”, dijo el sacerdote, muy sorprendido y avergonzado de lo que ocurría. Incluso se tapó la cara con la mano y se rió.