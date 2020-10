Perú – Brasil: Gol de Neymar iguala todo en el Estadio Nacional

1º TEMPO – 27 minutos: Após cruzamento na área, Neymar foi puxado dentro da área. Pênalti que ele mesmo bateu e, com muita categoria, colocou no fundo do barbante



🇧🇷 1 x 1 🇵🇪 | #BRAxPER

📺 – TV Brasil e Site da CBF pic.twitter.com/zBicJKbWnr