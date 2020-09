Perú dejará de importar alimentos de Bolivia por medida de protección sanitaria

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Por medidas de protección, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), informó que alimentos procedentes de Bolivia ya no podrán entrar al país.



Productos como granos de chía, granos de soya, derivados y carne de bovino congelada y refrigerada serán impedidos de entrar al Perú, para acatar medidas dictadas por el Gobierno.



Esta situación se da para la protección de plagas cuarentenarias y en bienestar de ciudadanos peruanos, así el Gobierno quiere garantizar un comercio seguro en el sistema agropecuario.



Asimismo, tras la paralización se están revisando los requisitos que deben cumplir para el ingreso de ciertos alimentos al país. Es como como el comercio internacional, se deberá adaptar a las nuevas normativas que se exige tras la pandemia que la COVID-19.

MIRA TAMBIÉN: Tiburón Lima se vuelve viral al ayudar a los más necesitados



Por otro lado, cabe resaltar que Bolivia estaba infringiendo algos requisitos interpuestos por el Gobierno, esto lo informó Senasa, a través de un comunicado explicando el por qué se iban a prohibir ingresos de alimentos procedentes de Bolivia.



Recordemos que Bolivia y Perú tienen relación comercial de productos agropecuarios histórica.



Se sabe que, en el 2019, se importó 896,000 kilos de carne deshuesada de bovino; 10,499 toneladas de maní, 1,614 toneladas de chía y 617,000 toneladas métricas de soya.



Por último, Senasa, advierte que si países, no cumplen con los requisitos actualizados por el Gobierno, no se dejara entrar por ningún motivo cualquier tipo de producto, esto con la finalidad de no crear cualquier tipo de plaga.



Reiterando su compromiso a la supervisión de las normas, con la finalidad que estas se cumplan al pie de la letra, ya que, en eso está que no se permita el ingreso a cualquier enfermedad y se cree más enfermedades nuevas, como lo que sucede hoy en día con la COVID-19.