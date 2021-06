Compartir Facebook

En vibrante y apasionante encuentro, nuestra selección consiguió un justo empate ante Ecuador que al término del primer tiempo estaba ganando por dos goles de diferencia, pero gracias al empuje y esfuerzo de los dirigidos por Ricardo Gareca se logró igualar el encuentro 2-2.

Sin duda alguna, Gianluca Lapadula nuevamente fue uno de los mejores del cuadro patrio al anotar un gol y dar el pase para que André Carillo concrete la igualdad. En el primer tiempo, Ecuador era claro dominador del partido y tenía las opciones más claras de gol, y lo justificó en el marcador a los 23’, minuto en que Estupiñán mandó un fortísimo centro y Renato Tapia en su intento de desviar, terminó anotando en propia puerta.

La ‘Tri’ continuó creando peligro, luego de un testazo de Arboleda (39’) y un peligroso remate de Campana (46’). Hasta que en la última jugada de la primera mitad, Damián Díaz mandó un centro al área, y Ayrton Preciado conectó con un perfecto derechazo para poner el 2-0 parcial ante un Perú que no incomodó al arquero Galindez.

REACCIÓN

Sin embargo, tras el descanso, Perú volvió con otra actitud y Tapia estuvo cerca de descontar antes del minuto con un potente remate. Y a los 48’, Christian Cueva realizó una estupenda jugada y se la cedió a Gianluca Lapadula, que con un zurdazo potente y raso puso el descuento.

Y cinco minutos después, Peña mandó un pase largo para Lapadula, el delantero del Benevento se llevó a Arboleda y dejó solo a André Carrillo, quien puso el 2-2. A los 71’ Callens salvó un cantado tanto rival, y a los 73’ a Yotún, le rebotó en la cabeza, y de fortuna no anotó en propia puerta. Sin embargo, el volante de Cruz Azul, no tuvo la fortuna en arco rival, ya que Ormeño lo dejó solo ante Galindez, Yotún intentó ‘picarla’ y el arquero le ganó el duelo.

Ya en los minutos finales, Ecuador intentó por todos los medios, aunque la defensa nacional estuvo atenta y el 2-2 no se movió. En la última fecha, Perú no debe perder ante Venezuela para avanzar de ronda y si no puede sumar ante la ‘Vinotinto’, tendrá que esperar que Ecuador no le gane a Brasil.