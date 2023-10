«Perú es una ciudad» Luciana Fuster comete tremendo ‘blooper’ previo al Miss Grand International 2023

La mediática modelo Luciana Fuster ya se encuentra en Vietnam para representar a nuestro país en el Miss Grand International 2023. Sin embargo, viralizó un bochornoso momento cuando se le consultó cómo vendería y promocionaría al Perú. Ante ello, un tremendo blooper quedó captado en cámaras cuando señaló que Perú sería una ciudad. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lucia Fuster comete tremendo blooper previo al Miss Grand International 2023

La modelo Luciana Fuster ya se encuentra en Vietnam para representar a nuestro país en el Miss Grand International 2023 que se llevará a cabo el 25 de octubre en el Phú Thọ Indoor Stadium de la ciudad de Ho Chi Minh. No obstante, no se ha hecho viral precisamente por este hecho, sino por un tremendo blooper que cometió en vivo. Todo sucedió cuando en la conferencia, uno de los asistentes le preguntó cómo promocionaría a nuestro país a los extranjeros. Sin embargo, la respuesta de la pareja de Patricio Parodi sorprendió a muchos.

«Primero que nada, el Perú es una ciudad maravillosa, es una ciudad multicultural, es un lugar donde te puedes divertir muchísimo», respondió Luciana Fuster muy confiada sin darse cuenta del tremendo blooper que había protagonizado. Tras ello, las imágenes se viralizaron rápidamente y los usuarios reaccionaron a este bochornoso momento.

La reacción de los usuarios

Luego de que se haya viralizado el clip en donde Luciana Fuster protagoniza este blooper, muchos usuarios no dudaron en dejar sus comentarios. Al parecer, es notorio que los internautas no aprueban a la modelo, pues en repetidas ocasiones ha sido blanco de ataques. Incluso, un usuario etiquetó a Magaly Medina, posiblemente para que hable de esta patinada en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

«Perú no es una ciudad, es el país entero. El turismo es nuestro fuerte, tenemos una de las maravillas del mundo y mucho más», «Es que solo habla de Lima jajajaja», «Luciana Acuña», «jajajaja mejor que no hable», «Ni César Acuña se atrevió a tanto», «Puedo creer que en otras cosas se pueda confundir, pero no en algo tan básico», fueron algunos de los comentarios de los internautas sobre la ‘patinada’ de Luciana Fuster.